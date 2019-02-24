Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском вчера в 16:16

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхемов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
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с чего всё началось
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает
 Gulfnews.
РБКвчера в 15:08

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Правительство ОАЭ простит гражданам $100 млн долгов

Телеканал 360°02:16

СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15

Власти ОАЭ списали нуждающимся гражданам долги на $98 млн

Эхо Москвывчера в 22:30

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

RT на русскомвчера в 16:16

Власти ОАЭ решили простить гражданам долги на 100 миллионов долларов

URA.Ruвчера в 16:00

В ОАЭ решили простить жителям $100 млн долгов

Газета.Ru00:59

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

РБКвчера в 15:08
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Спорт

Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на чемпионате Европы

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золото в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Белоруссии на трассах республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".
Обновлено в 05:35
Политика

Дуэт «Анна-Мария» пригласили в Крым после скандала с «Евровидением»

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Происшествия

Георгий Данелия госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 17:11
Армия и оружие

ВГТРК назвала возможные цели «Циркона» в США в случае угроз для России

Государственный телеканал «Россия 1» (входит в ВГТРК) в программе «Вести недели» назвал возможные цели для ракет «Циркон» в случае угрозы применения США ракет по России.
Обновлено в 05:14
Происшествия

BMW X6 снес людей на Невском: установлены личности погибших

Еще одной жертвой аварии, в которой BMW X6 врезался в толпу, стал американец. Еще трех человек госпитализировали.
Обновлено в 05:09
Транспорт

В России изменили правила посадки в самолет

С 24 февраля в России вступил в силу приказ Минтранса, регулирующий правила посадки в самолеты.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В Хабаровске женщина родила в больнице без помощи врачей

Обновлено в 05:37
Происшествия

Более 20 человек погибли при взрыве мины в Сирии

Обновлено в 03:22
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе (русский экзархат) с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Обновлено в 02:09
Общество

Москвичей предупредили о «желтом» уровне погодной опасности

В Москве и Подмосковье объявили "желтый" уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Поезд с трофейным сирийским оружием отправился по России

Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

В Госдуме высказались о «деколонизации» Украины

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что "деколонизация" Украины будет направлена против русскоязычного населения.
Обновлено в 05:08
Общество

В российских городах проходят акции памяти Бориса Немцова

Обновлено в 05:24
Политика

В Молдавии начались выборы в парламент

Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.
Обновлено в 00:02
Спорт

Непряева и Белорукова вышли в финал командного спринта на ЧМ в Австрии

Лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финал командного спринта классическим стилем на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.
Обновлено в 04:18
Кино

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения премии «Оскар»

В ночь с воскресенья на понедельник в театре «Долби» в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар».
Обновлено в 05:43
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для мирного договора с Японией

Переговоры о заключении мирного договора с Японией по итогам Второй мировой войны ведутся не в рамках условий Токио, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению, CCTV и китайскому телевизионному каналу "Феникс".
Обновлено в 03:32
Политика

Поклонская рассказала о возбужденных против нее делах

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ).
Обновлено в 03:54
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

По данным пресс-службы ведомства, с места пожара в Центральную районную больницу села Исянгулово госпитализирована 51-летняя женщина, двое детей погибшей хозяйки дома - 15-летняя дочь и 7-летний сын - смогли самостоятельно покинуть место пожара.
Обновлено в 04:39
Политика

Пушков: Противники Мадуро продолжат испытывать его на прочность

Пушков отметил, что попытка под предлогом гуманитарной помощи прорвать границу Венесуэлы провалилась.
Обновлено в 03:35
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Обновлено в 01:03
Происшествия

Назвала дочь в честь подруги: Кристина

Весь класс был такой: все понимали, что половина сядет, а с другой половиной ничего хорошего тоже не будет.
Обновлено вчера в 16:05
Спорт

Саночник Павличенко выиграл этап Кубка мира в Сочи

Обновлено в 04:24
Происшествия

Сотрудницу полиции уволили за стриптиз-подарок коллегам в Бурятии

Идея нанять танцовщицу для поздравления полицейских с 23 Февраля оказалась неудачной Старшего дознавателя МВД, пригласившую танцовщицу для стриптиз-подарка полицейским на День защитника Отечества, уволили из органов внутренних дел, сообщает ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Обновлено вчера в 11:40
Политика

Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы

Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В Екатеринбурге подрались посетители и охранники гипермаркета в ТРЦ

В Екатеринбурге в ТРЦ «Радуга Парк» произошла драка между посетителями и охранниками гипермаркета «О’кей».
Обновлено в 03:17
Музыка

Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Макрон решил не злить «желтые жилеты» отдыхом на горных курортах

Обновлено в 05:30
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