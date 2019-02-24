Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларовРИА Новости 04:45

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.

Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларов

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