Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долговLenta.ru вчера в 23:32

с чего всё началось

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов). Об этом сообщает издание Gulfnews.

Происшествия В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре "Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.

Происшествия Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.

Транспорт В России изменились правила посадки в самолёт В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.

Политика Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России Актер Алексей Панин ответил коллеге Алексею Серебрякову, который обрушился с критикой на российские власти в ходе выступления в Лондоне и обвинил Россию в разжигании войн.

Политика Формула Златовласки Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова во Вьетнам наряду с протокольными мероприятиями - возложением цветов к двум мемориалам, включал участие главы дипломатического ведомства в выездном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай.

Политика В Молдавии начались выборы в парламент Если прежде 101 депутата парламентаздесьвыбирали по партийным спискам, то нынешние выборы впервые пройдут по смешанной системе, которая предполагает, что 50 будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам.

Политика Более 300 человек пострадали в столкновениях на границе Венесуэлы Несколько сотен человек пострадали в результате столкновений на границе Венесуэлы.

Хоккей Вратарь «Коламбуса» Бобровский установил клубный рекорд Российский вратарь "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский установил клубный рекорд, сообщает "Советский спорт".

Общество Facebook заблокировала пост блогера с поздравлением на 23 февраля Администрация Facebook заблокировала пост блогера Сергея Колясникова (Zergulio), в котором содержалось поздравление с Днем защитника Отечества.

Происшествия В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.

Политика Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.

Происшествия Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.

Происшествия Золотые часы украли у студента в центре Москвы Золотые наручные часы более чем за один миллион рублей украли у студента третьего курса в ресторане в центре Москвы.

Политика Болтон пригрозил Венесуэле санкциями Советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон пригрозил Венесуэле изоляцией в том случае, если военные не пустят гуманитарную помощь в страну.

Политика Премьер Баварии заявил, что России не место на «скамье штрафников» России не место на "скамье штрафников" в мировой политике, заявил в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung премьер-министр федеральной земли Бавария (ФРГ), председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер.

Происшествия Опубликовано видео с места взрыва машины на КПП «Еленовка» в Донбассе Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись с места взрыва машины на нейтральной территории в районе контрольного пункта въезда-выезда через линию соприкосновения «Еленовка» к северу от Донецка.