Экономика
Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долговLenta.ru вчера в 23:32
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов). Об этом сообщает издание Gulfnews.
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с чего всё началось
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews.РБКвчера в 15:08
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15
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