Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском вчера в 16:16
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхемов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:58, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Челси» и завоевал Кубок английской лиги
«Манчестер Сити» в шестой раз в своей истории стал обладателем Кубка лиги и вышел на второе место в истории по этому показателю, опередив «Манчестер Юнайтед», «Астон Виллу» и «Челси».
Обновлено в 14:27
Происшествия
Отсидевшему в тюрьме 39 лет невиновному американцу выплатят $21 млн
Власти Калифорнии выплатят $21 млн американцу, который по ошибке отсидел в тюрьме 39 лет, передает АВС News.
Обновлено в 14:21
Музыка
На Украине назвали условие участия Maruv в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) передала певице Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс Евровидение, контракт, в котором есть пункт о запрете ездить на гастроли в Россию, сообщила в воскресенье PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко.
Обновлено в 11:00
Политика
Явка на парламентских выборах в Молдавии превысила 20%
Явка на парламентских выборах в Молдавии к 13.00 по московскому времени составила 20,92%, сообщается на сайте Центризбиркома республики.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Бангладеш неизвестный попытался захватить пассажирский самолет
В международном аэропорту Шах-Аманат в городе Читтагонг на юго-востоке Бангладеш арестовали вооруженного мужчину, который попытался захватить пассажирский самолет.
Обновлено в 10:07
Общество
В Москве прошел марш памяти Бориса Немцова
Борис Немцов был убит в 2015 году на Большом Москворецком мосту.
Обновлено в 08:00
Спорт
Александр Третьяков выиграл общий зачет Кубка мира по скелетону
На последнем этапе Кубка Мира, проходящего в Калгари, Андрей Третьяков обеспечил себе первое место в общем зачете.
Обновлено в 14:32
Футбол
«Ростов» обыграл «Краснодар» и вышел в полуфинал Кубка России
«Ростов» с минимальным счётом обыграл «Краснодар» в ответном матче и впервые с 2014-го пробился в полуфинал Кубка России по футболу.
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Китайская компания Huawei в воскресенье анонсировала новый складной смартфон Huawei Mate X с поддержкой технологии 5G, сообщается в официальном аккаунте Huawei в Weibo.
Обновлено в 11:25
Политика
Голикова рассказала, как рассчитывала пенсии с Путиным «в столбик»
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что перед посланием к Федеральному собранию рассчитывала с президентом России Владимиром Путиным пенсии "в столбик".
Обновлено в 09:54
Происшествия
Московские спасатели не подтвердили данные о пожаре в Пушкинском музее
"Пожарные подразделения прибыли к Пушкинскому музею, очага возгорания не обнаружено", - заявили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 12:21
Театры
Из-за плохого самочувствия Ланового Театр Вахтангова заменил спектакль
В Театре имени Вахтангова замеили спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия 85-летнего Василия Ланового, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку вблизи Крыма
Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Обновлено в 13:44
Происшествия
В Астраханской области мужчина открыл стрельбу по полицейским
Неизвестный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Астраханской области.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Российского посла вызвали в МИД Швеции из-за инцидента с Су-27
МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева после инцидента с участием российского и шведского военных самолетов над Балтикой, сообщает телеканал SVT.
Обновлено в 08:19
Политика
Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США
В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика
Журналистку RT ранили на протестах в Венесуэле
Обновлено в 08:56
Политика
Президент Эстонии поддержала полный перевод образования на госязык
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала полный перевод образования в республике на эстонский язык, выступая в воскресенье с торжественной речью по случаю 101-летней годовщины провозглашения независимости республики в Таллине.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи
Обновлено в 07:24
Происшествия
Преступники пытались ограбить офис «Мегафона» в Москве
Двое неизвестных совершили попытку ограбления офиса продаж «Мегафон» на юго-западе российской столицы, но были задержаны после срабатывания сигнализации, сообщает 24 февраля «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 14:13
Политика
Мать певиц из украинского дуэта Anna Maria оценила их позицию по Крыму
Лариса Опанасюк, мать певиц Анны и Марии, претендовавших на участие в Евровидении от Украины, прокомментировала телеканалу РЕН ТВ скандал из-за позиции дочек по Крыму.
Обновлено в 08:59
Политика
Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн
Актер Алексей Серебряков в ходе выступления в Лондоне обвинил руководство России в причастности к началу конфликтов в разных странах, в том числе в Грузии, на Украине и в Сирии, сообщают "Дни.ру".
Обновлено вчера в 08:52
Спорт
Кулижников стал трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье
Российский конькобежец Павел Кулижников занял первое место в спринтерском многоборье на чемпионате мира, который проходит в Нидерландах.
Обновлено в 11:47
Единоборства
Александр Емельяненко дал пощёчину спортсмену во время мастер-класса
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко во время мастер-класса в одном из фитнес-клубов Москвы дал пощёчину неизвестному спортсмену.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Георгия Данелию ввели в искусственную кому
Врачи ввели 88-летнего режиссера Георгия Данелию в искусственную кому для стабилизации дыхания, сообщила РИА Новости его супруга Галина Юркова-Данелия.
Обновлено в 10:03
Политика
Приход Русской Церкви в Сан-Ремо перешел в РПЦЗ
Приход русской церкви в Сан-Ремо решил сменить юрисдикцию в связи с «агрессивными действиями Итальянской митрополии Константинопольского Патриархата».
Обновлено 19 февраля в 19:03
Спорт
Биатлонистка Юрлова-Перхт выиграла гонку преследования на ЧЕ
Обновлено в 06:36