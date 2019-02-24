Экономика
Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском 16:16
По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
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