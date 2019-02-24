Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском 16:16

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхамов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
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Власти ОАЭ решили простить гражданам долги на 100 миллионов долларов

URA.Ru16:00

Власти ОАЭ решили простить гражданам долги почти на $100 млн

Телеканал 360°18:23

Власти ОАЭ простят гражданам долги на $100 млн

Известия17:40

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

RT на русском16:16

Власти ОАЭ списали нуждающимся гражданам долги на $98 млн

Эхо Москвы19:10

СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками

БИЗНЕС Online15:15

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

РБК15:08
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:11, Ашберн
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