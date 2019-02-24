Экономика
Власти ОАЭ простят гражданам 100 млн долларов долговСолидарность вчера в 10:33
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась «долговая амнистия», в рамках которой власти намерены простить своим гражданам 361 млн дирхамов (более 98 млн долларов) долгов, сообщает РБК. Уже прошли переговоры с 13 банками, перед которыми у 3 тыс. граждан ОАЭ имеются непогашенные задолженности.
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Online23 февраля в 15:15
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
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Политика
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Армия и оружие
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Политика
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Обновлено в 05:00
Кино
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Обновлено в 01:14
Музыка
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Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых
Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Политика
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Происшествия
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Обновлено в 03:50
Экономика
Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»
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Обновлено в 03:21
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»
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Общество
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Обновлено в 04:08
Происшествия
В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину
20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
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Космос
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Обновлено в 04:54
Футбол
Моуринью поддержал вратаря «Челси»
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Обновлено в 03:52
Общество
Минтруд назвал регионы с наибольшим количеством вакансий в 2018 году
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В аппарате кабмина появился департамент регуляторной политики
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