Экономика

Власти ОАЭ простят гражданам 100 млн долларов долговСолидарность вчера в 10:33

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) началась «долговая амнистия», в рамках которой власти намерены простить своим гражданам 361 млн дирхамов (более 98 млн долларов) долгов, сообщает РБК. Уже прошли переговоры с 13 банками, перед которыми у 3 тыс. граждан ОАЭ имеются непогашенные задолженности.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство ОАЭ простит гражданам $100 млн долгов

Телеканал 360°вчера в 02:16

В ОАЭ решили простить жителям $100 млн долгов

Газета.Ruвчера в 00:59

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

RT на русском23 февраля в 16:16

Власти ОАЭ списали нуждающимся гражданам долги на $98 млн

Эхо Москвы23 февраля в 22:30

Власти ОАЭ решили простить гражданам долги на 100 миллионов долларов

URA.Ru23 февраля в 16:00

СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками

БИЗНЕС Online23 февраля в 15:15

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

РБК23 февраля в 15:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Происшествия

Взрыв прогремел в Макеевке в Донбассе

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что в городе Макеевка прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:45
Политика

Путину сообщат о письме Baring Vostok по делу Калви

Ранее в понедельник, 25 февраля Baring Vostok в открытом письме, опубликованном на сайте фонда, попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Бывший глава Генштаба ВСУ задержан по подозрению в госизмене

Напомним, Заман был главой Генштаба ВСУ с 2012 по 2014 год, он также занимал должность уполномоченного Верховной рады по контролю за деятельностью министерства обороны после госпереоворота — с 22 февраля по июнь 2014 года.
Обновлено в 05:01
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Жалобу на депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия»), позволившего себе резкие высказывания в адрес лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, направил в думскую комиссию по этике адвокат музыканта Константин Добрынин.
Обновлено вчера в 19:19
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

В Новосибирске Октябрьский районный суд реабилитировал картину Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия", отказавшись призвать ее экстремистской.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Начальник колонии после скандала с фотографиями Цеповяза будет уволен

«В настоящий момент начальник исправительной колонии № 3 находится в отпуске с последующим увольнением», — заявили в пресс-службе УФСИН по Амурской области.
Обновлено в 04:35
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился до 74,09 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,56 копейки - до 74,0876 рубля, курс доллара уменьшился на 25,67 копейки - до 65,2582 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 04:42
Происшествия

В Петербурге водитель выстрелил в пешехода за замечание

Полиция Петербурга разыскивает водителя автомобиля Renault Duster, который у пешеходного перехода на улице Тимуровской выстрелил в лицо пешеходу из газового пистолета.
Обновлено в 02:57
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Космос

Первый эмиратский космонавт может отправиться в космос уже этой осенью

Обновлено в 05:02
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Эсминец США вошел в порт Одессы

Ракетный эсминец США "Дональд Кук" вошел в Одесский морской торговый порт. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 03:11
Политика

Кремль прокомментировал данные о целях «Цирконов» в США

Президент России Владимир Путин не уточнял, куда именно будут нацелены российские «Цирконы» в случае размещения у границ ракет средней и меньшей дальности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сюжет на телевидении о вероятных целях российского оружия.
Обновлено в 05:00
Кино

Народный артист Георгий Штиль экстренно госпитализирован

Народный артист РФ Георгий Штиль экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:44
Политика

СК открыл горячую линию для жалоб о давлении на бизнес

В минувшую пятницу в пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициирует постоянные встречи с представителями бизнеса по вопросам расследований уголовных дел в предпринимательской сфере, а также распорядился организовать канал связи для приема и экстренного реагирования на сообщения о давлении на бизнес.
Обновлено в 01:14
Музыка

Maruv заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), которую зрители выбрали представителем Украины на "Евровидении-2019", заявила, что ее заставляют отказаться от конкурса.
Обновлено в 01:25
Политика

Опрос показал мнения россиян о причинах ареста Арашуковых

Порядка 68% опрошенных считают, что случаи получения взяток, обнаружения больших сумм у чиновников из высших эшелонов власти, их аресты и возбуждение уголовных дел являются "проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти", около 22% уверены, что это "единичные, нетипичные явления для высшего руководства страны", свидетельствуют итоги опроса.
Обновлено в 04:51
Политика

Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий

Правительство готовит индивидуальный перерасчет пенсий для каждого пенсионера.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Премьер-министром Казахстана стал Аскар Мамин

Напомним, 21 февраля президент Казахстана подписал указ об отставке правительства республики, а временно исполняющим обязанности премьер-министра стал Аскар Мамин.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Москве после звонков о минировании эвакуированы суды и ТЭЦ

В Москве после анонимных сообщений о минировании эвакуированы суды, ТЭЦ и тепловая подстанция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Москве таксист списал у пассажирки 60 тысяч рублей за поездку

В Москве водитель такси несанкционированно перевёл с карты пассажирки 60 тыс. рублей после того, как довёз клиентку от аэропорта до гостиницы в центре города.
Обновлено в 03:50
Экономика

Rinsoco Trading направила оферту в ЦБ на выкуп акций «Уралкалия»

Rinsoco Trading направила в Банк России обязательное предложение о выкупе акций "Уралкалия", сообщается в материалах кипрской компании.
Обновлено в 03:21
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Зеленая книга»

Статуэтку в категории "лучшая картина года" получил фильм Питера Фаррелли "Зеленая книга".
Обновлено в 03:16
Общество

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Внук погибшего в концлагере генерала Дмитрия Карбышева подал в СК заявление на шоу Comedy Woman за шутку о своем деде, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В Приморье суд отпустил окунувшего школьника головой в унитаз мужчину

20 февраля родители нескольких учеников школы города Большой Камень в Приморье избили пятиклассника за то, что он издевался над их детьми, и окунули головой в унитаз.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Обновлено в 03:02
Космос

Сделано фото загадочной структуры карликовой планеты

Обновлено в 04:54
Футбол

Моуринью поддержал вратаря «Челси»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуринью высказался по поводу поведения вратаря Кепа Аррисабалаги во время игры "Челси" с "Манчестер Сити", передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:52
Общество

Минтруд назвал регионы с наибольшим количеством вакансий в 2018 году

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ составил рейтинг из регионов с наибольшим количеством вакансий в минувшем году.
Обновлено в 04:49
Политика

В аппарате кабмина появился департамент регуляторной политики

Структуру аппарата правительства пополнил департамент регуляторной политики, который в том числе займется объявленной президентом и премьер-министром большой реформой контрольно-надзорной деятельности.
Обновлено в 04:23
Главное