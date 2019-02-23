Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долговРБК 15:08

Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму в $540 млн. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышает $270 тыс.

Кино Умер режиссер мюзикла «Поющие под дождем» Стэнли Донен Режиссер "Поющих под дождем" Стэнли Донен скончался в США на 95-м году жизни, пишет газета Chicago Tribune.

Происшествия В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.

Политика Дюжев отреагировал на слова Серебрякова о России Российский актёр Дмитрий Дюжев прокомментировал заявление Алексея Серебрякова о том, что Россия «разжигала войны» в ряде стран.

Политика Участница украинского отбора на «Евровидение» хочет сменить гражданство Юлия Юрина, солистка группы YUKO, которая вышла в финал украинского национального отбора на песенный конкурс "Евровидение-2019", заявила, что хочет получить украинское гражданство и готова отказаться от российского паспорта.

Происшествия В крупных городах Франции проходят протестные акции «желтых жилетов» Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Армия и оружие В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса» Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара.

Политика В институте нацпамяти собрались «деколонизировать» Украину Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что после декоммунизации на Украине следует приступить к процессу "деколонизации", который в том числе предусматривает "разрушение легенд об общности украинцев и русских".

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Происшествия В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении Старшего дознавателя управления МВД по Улан-Удэ уволили после того, как она пригласила танцовщицу на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

Спорт Скелетонистка Никитина выиграла Кубок мира Российская скелетонистка Елена Никитина заняла первое место в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, передает ТАСС.

Политика Украина утратила лидерство по притоку мигрантов в Россию Если в 2017 году миграционный приток с Украины в Россию составил 47,7 тысячи человек, то в 2018 году - только 14,8 тысячи человек.

Экономика Социальные пенсии планируют проиндексировать на 2% Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение.

Общество В России в 2018 году на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин По состоянию на 1 января 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68 млн мужчин.

Авто В Сети появились фото новой Lada Vesta FL Ранее фотографии новой Vesta появились в паблике Lada Vesta в «ВКонтакте».

Спорт Лыжник Большунов стал вторым в скиатлоне на чемпионате мира Россиянин Александр Большунов занял второе место в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в австрийском Зефельде.

Политика В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о 23 февраля Президенту Украины Петру Порошенко не удалось вытравить устоявшиеся ценности из общества, такие как празднование Дня защитника Отечества, потому что сделать это очень сложно, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Армия и оружие Поезд с трофейной техникой из Сирии отправился по городам России Напомним, поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» перевозит около 500 образцов трофейной бронетанковой и инженерной техники, различные виды вооружения, автомобили, экипировку и оборудование террористов.

Происшествия На КПП в Донбассе подорвался гражданский автомобиль В Донбассе в буферной зоне между пропускными пунктами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украины подорвался гражданский автомобиль.