Экономика
Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларовРИА Новости 04:45
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
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