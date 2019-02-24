Экономика
Власти ОАЭ простят гражданам долги на сто миллионов долларовРИА Новости 04:45
Правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) договорилось с крупнейшими банками о списании долгов граждан на сумму около 100 миллионов долларов, сообщает портал Gulf News.
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СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
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На чемпионате мира, который проходит в Австрии, лыжники Глеб Ретивых и Александр Большунов стали вторыми в командном спринте классическим стилем.
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Обновлено вчера в 05:34
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Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по сделке о Brexit
"На следующей неделе голосования в парламенте не будет, но гарантирую, что оно состоится до 12 марта", - сказала Мэй, выразив надежду на положительный исход, что открыло бы дорогу к более структурированному варианту Brexit на основе соглашения между Лондоном и Брюсселем в оговоренные ранее сроки, то есть до 29 марта.
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