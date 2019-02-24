Экономика

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долговRT на русском вчера в 16:16

По данным агентства, общая сумма прощённого долга составила 361 млн дирхемов ОАЭ ($98 млн). Как отмечается, целью данного шага является в том числе «обеспечение условий жизни для граждан и укрепление финансовой стабильности их семей».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство ОАЭ простит гражданам $100 млн долгов

Телеканал 360°02:16

В ОАЭ решили простить жителям $100 млн долгов

Газета.Ru00:59

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов

РБКвчера в 15:08

Власти ОАЭ решили простить гражданам почти $100 млн долгов

RT на русскомвчера в 16:16

Власти ОАЭ решили простить гражданам долги на 100 миллионов долларов

URA.Ruвчера в 16:00

СМИ: Власти ОАЭ решили простить жителям почти $100 млн долгов перед банками

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:15

Власти ОАЭ списали нуждающимся гражданам долги на $98 млн

Эхо Москвывчера в 22:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:22, Ашберн
Шоу-бизнес

Актриса Федосеева-Шукшина госпитализирована с инфарктом

Обновлено в 20:28
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в Госдуму

По словам адвоката, опасность поведения Виталия Милонова в отношении группы «Ленинград» состоит в подрыве авторитета депутатов Госдумы как профессионалов, которые строго соблюдают требования законодательства и служат примером для граждан страны в вопросе соблюдения норм этики и права.
Обновлено в 16:30
Политика

В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав в России

Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство рассчитывает на введение в России электронных водительских прав с 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:36
Кино

Реджина Кинг получила «Оскар» за лучшую роль второго плана

Обновлено в 20:21
Происшествия

В Приморье задержали мужчину, устроившего самосуд над школьником

Напомним, 20 февраля в Большом Камне родители устроили самосуд над хулиганом, который ударил одноклассницу в живот.
Обновлено 22 февраля в 05:00
Политика

Трамп отсрочит повышение пошлин на китайские товары

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что откладывает введение торговых пошлин на товары из Китая, которое было запланировано на 1 марта.
Обновлено в 18:06
Политика

Жители японской Окинавы проголосовали против сохранения базы ВВС США

В префектуре Окинава на юге Японии большинство жителей, принимавших участие в референдуме 24 февраля, проголосовали против планов правительства по сохранению авиабазы американской морской пехоты Футэмма в пределах региона.
Обновлено в 07:00
Политика

ЦИК Молдавии опубликовал первые результаты выборов в парламент

Выборы впервые проходят по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.
Обновлено в 16:20
Происшествия

Воду отключили в домах барнаульцев из-за коммунальной аварии

Ни горячей, ни холодной воды нет в домах в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Северо-Западной Понедельник, 25 февраля, начался для части барнаульцев в условиях отсутствия воды.
Обновлено в 20:57
Авто

Названы пять самых «мужских» автомобилей

Эксперты портала carsweek.ru составили рейтинг автомобилей, которые больше всего подходят мужчинам.
Обновлено в 10:18
Армия и оружие

Опубликовано видео боя БТР с беспилотником

На учениях в Воронежской области мотострелковые подразделения при поддержке бронетранспортеров противостояли боевым беспилотникам условного противника, сообщили в пресс-службе Западного военного округа; в Сети опубликовано видео боя.
Обновлено в 06:20
Происшествия

По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

Американцу, несправедливо приговоренному к тюрьме в 1978 году, выплатят $21 млн.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Суд прервал слушания по делу бывшего губернатора Сахалина Хорошавина

В понедельник, 25 февраля, суд Сахалинской области прервал рассмотрение апелляции на приговор, который был вынесен в отношении бывшего губернатора региона Александра Хорошавина и его экс-подчиненных, из-за состояния здоровья главного фигуранта дела.
Обновлено в 21:10
Происшествия

Украинцы взяли штурмом магазин с секонд-хендом в Днепре

Жители украинского Днепра (бывший Днепропетровск) устроили штурм магазина с подержанной одеждой, пишет газета «Днепр вечерний».
Обновлено в 20:54
Происшествия

В Петербурге при наезде автомобиля на пешеходов погибли два человека

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга, в результате два человека погибли, еще трое пострадали.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели разведывательную деятельность вдоль границ России вели 15 летательных аппаратов.
Обновлено в 18:25
Политика

Колумбийские дипломаты покинули Венесуэлу пешком

Четыре колумбийских консула покинули территорию Венесуэлы. Об этом 24 февраля сообщила миграционная служба Колумбии.
Обновлено в 19:27
Политика

Голикова объяснила изменение порядка индексации пенсий

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова рассказала, как было принято решение об изменении порядка индексации пенсий, которое озвучил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено в 08:49
Политика

Верховный шаман России осудил сожжение верблюдов

Жертвоприношение верблюдов в Иркутской области не было санкционировано верховным шаманом России, об этом заявил сам Кара-оол Допчун-оол.
Обновлено в 07:53
Происшествия

В США разбился Boeing 767, выживших нет

Авиакатастрофа Boeing 767, принадлежавшего перевозчику «Atlas Air», произошла в то время как самолёт находился на высоте порядка 1800 метров и заходил на посадку.
Обновлено в 05:37
Театры

Театр Вахтангова заменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового

Театр Вахтангова 24 февраля заменил спектакль "Посвящение Еве" из-за плохого самочувствия народного артиста СССР Василия Ланового, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:58
Музыка

Дима Билан готовится к серьезной операции

Артист сломал ногу и теперь находится в одной из клиник Москвы. Известный российский певец Дима Билан готовится к сложной операции.
Обновлено в 19:24
Происшествия

В Москве ограбили наркологическую клинику Стаса Пьехи и его сестры

Обновлено в 05:23
Политика

Дуэт Anna Maria сравнил Украину с СССР «в его худшие времена»

Обновлено в 17:17
Происшествия

Женщина родила на полу роддома в Хабаровске

Обновлено в 06:36
Политика

Помпео не считает серьезным предупреждение Путина о зеркальных мерах

Госсекретарь США Майк Помпео не считает серьезным предупреждение, прозвучавшее в послании президента РФ Владимира Путина, по поводу последствий выхода Вашингтона из ДРСМД и размещения американских вооружений в Европе.
Обновлено в 10:56
Общество

Во Франции на аукционе продадут ручку и автограф Гагарина

Всего на аукционе представлены 29 лотов, среди которых - книги, фотографии и газеты, связанные с историей белого движения, сборники футуристов, памятное кольцо в честь 200-летия лейб-гвардии казачьего полка и неизвестная ранее фотография фаворита императора Николая II и его семьи Григория Распутина.
Обновлено в 19:06
Экономика

«Ъ»: власти обнулят НДС почти на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов

Власти с 1 июля обнулят НДС практически на все услуги аэропортов для зарубежных рейсов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на проект соответствующего постановления правительства.
Обновлено в 18:32
Политика

Британский парламент до 12 марта вновь проголосует по сделке о Brexit

"На следующей неделе голосования в парламенте не будет, но гарантирую, что оно состоится до 12 марта", - сказала Мэй, выразив надежду на положительный исход, что открыло бы дорогу к более структурированному варианту Brexit на основе соглашения между Лондоном и Брюсселем в оговоренные ранее сроки, то есть до 29 марта.
Обновлено в 09:23
Гаджеты

Huawei представила складной смартфон за $2600

Обновлено в 10:26
Главное