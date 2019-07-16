Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливеИзвестия 11:22
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе. Об этом во вторник, 16 июля высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу «Аль-Арабия».
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 15:28, Вашингтон
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