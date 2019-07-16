Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе. Об этом во вторник, 16 июля высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу «Аль-Арабия».

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).

Политика Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии.

Политика В Смоленской области прокомментировали риски отставки губернатора В аппарате губернатора Смоленской области не считают серьезным риск отставки главы региона Алексея Островского, попавшего в красную зону, по версии коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Гаджеты Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0 Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туристов Отели Турции снижают цены на размещение в июле-августе на 10-15%.

Политика Киевского журналиста с семьей прогнали с украинского пляжа за мову Киевского журналиста Вячеслава Гармаша вместе с семьей прогнали с пляжа в городе Бердянск Запорожской области, об этом рассказала его супруга в социальных сетях.

Политика Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции Турция заказала более 100 американских истребителей F-35, однако больше купить не сможет из-за сделки по российским системам С-400.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев с падчерицей навестил в санатории пожилую супругу Шоумен Гоген Солнцев вместе с падчерицей проведал в санатории свою пожилую супругу Екатерину Терешкович.

Происшествия В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.

Экономика В России оптовые цены на сахар рекордно упали В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика США предложили Путину ядерную сделку Весной СМИ уже писали о желании президента США Дональда Трампа заключить ядерную сделку с Россией и Китаем.

Здоровье В ДР Конго началась вакцинация против кори Работники сферы здравоохранения в Демократической Республике Конго начали срочную кампанию по вакцинации против кори в районах, пострадавших от лихорадки Эболы.

Шоу-бизнес 76-летняя Маргарита Терехова перестала говорить и узнавать близких 76-летняя актриса уже давно не появляется на людях. О больной маме заботится ее дочь Анна Терехова.

Футбол Василий Конов: «Спартак» ведет с ПСВ переговоры по Перейро Московский «Спартак» находится в продвинутой стадии переговоров по приобретению уругвайского полузащитника голландского ПСВ Гастона Перейро, сообщил журналист Василий Конов.

Политика Соколову отказали в регистрации на выборы в депутаты Мосгордумы Заместитель председателя ОП Москвы Алексей Венедиктов ранее сообщал РИА Новости, что всем самовыдвиженцам в МГД по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею "Пауку" Троицкому, "яблочнику" Сергею Митрохину и стороннице Алексея Навального Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах.

Политика Петицию к Зеленскому поддержал 1 млн жителей Донбасса Информация о числе поддержавших петицию публикуется на соответствующем сайте, а также дублируется на большом экране, установленном в центре Донецка.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Социальная сеть Facebook стала недоступна для пользователей в разных странах. Об этом сообщает сайт Downdetector.

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Интернет Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS.

Энергетика На Украине предупредили об угрозе нехватки газа на зиму "Нафтогаз" импортирует газ рекордными объемами, но риск не накопить необходимые для прохождения зимы количество топлива остается, заявил глава госкомпании Андрей Коболев.