Политика
Власти ОАЭ отрицают пропажу танкера в Ормузском проливеИзвестия 11:22
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отрицают пропажу панамского нефтяного танкера Riah, приписанного к порту Шарджа в ОАЭ, в Ормузском проливе. Об этом во вторник, 16 июля высокопоставленный чиновник сообщил телеканалу «Аль-Арабия».
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Политика
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В работе Instagram и Facebook произошел сбой
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Политика
Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии
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Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
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Трамп заявил об отсутствии у США намерения сменить режим в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не стремится к смене режима в Иране, пишет The Hill во вторник.
Обновлено в 16:22
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Гаджеты
Galaxy S11 выйдет с One UI 2.1. Новая Android Q 10 принесёт смартфонам Samsung интерфейс One UI 2.0
Компания Samsung выпустит обновление с операционной системой Android Q 10, перейдя на новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для своих смартфонов Galaxy.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Первые летные испытания МС-21 с двигателями ПД-14 пройдут в 2020 году
Первые летные испытания российского самолета MC-21, оснащенного отечественными двигателями ПД-14, начнутся в 2020 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 10:42
Политика
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Иран отбуксировал на свою территорию иностранный танкер, столкнувшийся с проблемой в Персидском заливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
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Россия рассмотрит возможность отмены принятых в отношении Грузии мер, в частности, запрета на авиаперелеты, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
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На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
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