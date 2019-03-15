Происшествия

Премьер Новой Зеландии назвала терактом атаку на мечетиИзвестия 02:40

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом атаку на мечети в городе Крайстчерч, сообщает новостной портал Stuff. «Совершенно ясно, что произошедшее можно назвать только террористической атакой», — сказала Ардерн журналистам в пятницу, 15 марта.
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Премьер Новой Зеландии назвала нападения в Крайстчерче терактом

Российская газета03:02

Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом

РБК02:53

Премьер Новой Зеландии назвала терактом атаку на мечети

Известия02:40

Премьер Новой Зеландии назвала терактом стрельбу в мечетях

Газета.Ru03:00

Один из стрелков в мечети в Новой Зеландии является гражданином Австралии

ТАСС02:44

Премьер Австралии подтвердил гражданство одного из боевиков, напавших на мечети

Московский Комсомолец02:54

Премьер Австралии назвал стрельбу в Новой Зеландии терактом

Говорит Москва02:53
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Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Политика

В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году

Традиционный Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2019 году в России, причина отмены не уточняется.
Обновлено в 08:31
Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:14
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Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Российский посол отреагировал на критику МИД Белоруссии

Российский посол в Минске Михаил Бабич ответил на критику белорусского МИДа в его адрес, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:19
Происшествия

Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

Обновлено в 04:38
Политика

Порошенко оговорился и поблагодарил врагов Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время одного из своих выступлений в Закарпатье оговорился и поддержал врагов страны.
Обновлено в 09:24
Происшествия

У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники

Обновлено в 08:54
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Происшествия

При нападении на мечети в Новой Зеландии погибли 49 человек

Репосты не остановить 49 человек погибли и 48 ранены из-за стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Военных США наказали за справление нужды на памятник в Риге

Обновлено в 08:17
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика

США ограничат выдачу виз сотрудникам Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для въезда в Соединенные Штаты сотрудникам Международного уголовного суда (МУС).
Обновлено в 09:39
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.
Обновлено в 06:33
Политика

Возле посольства России в Киеве открыли сквер имени Немцова

Обновлено в 08:43
Происшествия

Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Обновлено в 02:25
Происшествия

Выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии

Обновлено в 09:23
Общество

Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина

Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Религия

Союз музеев России просит изменить закон о передаче имущества Церкви

Согласно принятому 19 февраля постановлению президиума Союза музеев, организация считает запрос РПЦ о передаче в собственность всех зданий и построек архитектурного ансамбля бывшего Спасо-Андроникова монастыря "угрозой для дальнейшей деятельности Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва".
Обновлено в 07:21
Политика

Володин предложил оценить убытки Крыма от нахождения в составе Украины

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 15 марта предложил проанализировать те потери, которые понес Крым, находясь в составе Украины, и с помощью европейских парламентских структур добиваться их компенсации.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В офис ФБК пришли следователь и приставы

Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
Обновлено в 05:01
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Спорт

Паралимпийский комитет России восстановили в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.
Обновлено в 09:02
Политика

Кадыров рассказал, до какой поры будут происходить теракты

Обновлено в 07:36
Кино

Заграничным продвижением кино займется новая компания

Ранее вопросом заграничного продвижения фильмов занималось "Роскино", которое оценило затраты на зарубежные стенды кинематографистов в 2018 году в 53 млн руб. Кинорежиссер Федор Бондарчук предложил создать единого оператора по продвижению российских фильмов за рубежом на площадке Фонда кино.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин встретится с губернатором Волгоградской области

Обновлено в 05:37
Общество

Минздрав поддержал предложение убрать алкоголь с витрин магазинов

"Минздрав России поддерживает меры, направленные на ограничение демонстрации алкогольной продукции, а также полагает, что введение указанной нормы позволило бы сократить потребление алкогольной продукции населением", - сообщил Салагай.
Обновлено в 01:05
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