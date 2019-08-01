31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.

с чего всё началось

Московские власти согласовали проведение 10 августа акции «За допуск» независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности мэрии Василий Олейник, передает ТАСС.

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