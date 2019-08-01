Общество

Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августаРБК 14:37

Московские власти согласовали проведение 10 августа акции «За допуск» независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности мэрии Василий Олейник, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова

31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.
ТАСС14:21

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Русакова опровергла согласование митинга на проспекте Сахарова 10 августа

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Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августа

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Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Москва 2414:45

Власти Москвы согласовали митинг 10 августа на проспекте Академика Сахарова

Агентство Москва14:16

Мэрия сообщила о согласовании акции на проспекте Сахарова. Организатор это опровергла

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