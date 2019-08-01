Общество
Власти Москвы заявили о согласовании митинга 10 августаРБК 14:37
Московские власти согласовали проведение 10 августа акции «За допуск» независимых кандидатов на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замруководителя департамента региональной безопасности мэрии Василий Олейник, передает ТАСС.
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с чего всё началось
31 июля незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии "Яблоко" Елена Русакова подала в мэрию Москвы заявку на проведение митинга 10 августа.ТАСС14:21
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:10, Ашберн
Музыка
Sochi Jazz Festival
Музыкант сообщил об этом на пресс-конференции, посвящённой открытию проекта Sochi Jazz Festival.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских
Злоумышленник в Сургуте напал на полицейских с ножом, один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй ранен, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому АО-Югре.
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Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
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Футбол
Игорь Черевченко: «Беру всю вину за поражение от „Нефтчи“ на себя»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко поделился мнением о поражении от «Нефтчи» (0:3) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 16:04
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по Москве подешевели на $0,69 (на 1,06%) - до $64,36 за баррель.
Обновлено в 01:45
Экономика
В России с августа возобновят выдачу образовательных кредитов
Образовательные кредиты в России начнут выдавать с 1 августа после двухлетнего перерыва.
Обновлено в 04:45
Футбол
Тиль подтвердил, что перейдет в «Спартак»
Полузащитник "АЗ Алкмар" Гуус Тиль после победы над "Хэкеном" в Лиге Европы подтвердил, что вскоре перейдет в "Спартак".
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Здоровье
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Обновлено в 08:51
Политика
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении, сообщает киевский "24 канал" со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в Северной Корее
Обновлено в 15:45
Гаджеты
На смартфонах Huawei российская ОС «Аврора» появится к концу года
Уже не для кого не секрет, что в смартфонах китайской компании может появиться отечественная операционная система.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе
Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Политика
Кадыров ответил на призыв властей Израиля не ездить в Чечню
Обновлено в 12:16
Игры
Авторы Call of Duty: Modern Warfare представили мультиплеер
Обновлено в 13:27
Происшествия
Спасатели нашли живыми пропавших в Белом море туристов
Обновлено в 13:40
Авто
АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada
Обновлено в 03:17
Политика
Роскомнадзор даст зеркальный ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Футбол
Сын бывшего игрока сборной Швеции проходит медосмотр в «Спартаке»
Нападающий Йордан Ларссон проходит медицинское обследование в московском "Спартаке", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 07:18
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
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Здоровье
Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ
Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00
Политика
Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Суд приостановил работу вендинговых автоматов Healthy Food
Решение было принято после массового отравления офисных работников едой, купленной в вендинговых автоматах этой компании, которую признали виновной в нарушении санитарно- эпидемиологических требований к организации питания, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:08
Экономика
Работающие пенсионеры получили прибавку к пенсии
Пенсионный Фонд России по Республике Крым провел беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров, в результате которого с августа пенсии этой категории пенсионеров будут повышены.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Армия и оружие
Военный спутник РФ проверил другой космический аппарат на орбите
Военный спутник-инспектор, принадлежащий России, осуществил обслуживание другого российского военного спутника-регистратора.
Обновлено в 10:32