Технологии
Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лицREGNUM 03:05
В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники. Данную работу ведёт департамент информационных технологий Москвы. Источники уточняют, что говорить о деталях и результатах пока рано.
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с чего всё началось
По словам собеседников РБК, созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции уже занимается компания Ntechlab, известная благодаря проекту FindFace.РБКвчера в 23:00
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Политика
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Обновлено в 10:19
Экономика
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Происшествия
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Обновлено в 04:00
Политика
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"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
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Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Политика
Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.
Обновлено в 09:28
Кино
Актер Машков объявил об уходе из кино
Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Происшествия
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Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем
Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 08:45
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Запад выработает совместное решение в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 09:10
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правительство Московской области отменило принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей.
Обновлено в 06:17
Политика
Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.
Обновлено в 07:26
Происшествия
По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»
В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Происшествия
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Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
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Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно
Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска.
Обновлено в 04:43
Политика
США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы
28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Наука
Ученые нашли способ предотвратить рак
Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака, который помогает предотвратить появление опухоли.
Обновлено в 08:53
Теннис
Карен Хачанов снялся с турнира в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на соревнованиях Open 13, которые пройдут с 18 по 24 февраля.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Воспитательница детсада в Рузе забыла пятилетнюю девочку на морозе
На этой неделе в Рузском детском саду № 5 воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки.
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2»
Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 08:11
Общество
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Обновлено в 06:34
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В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов
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Обновлено в 09:50
Общество
Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля
Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 08:43
Кино
Татьяну Васильеву убрали из «Сватов»
Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты".
Обновлено в 06:52
Здоровье
Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено вчера в 13:36