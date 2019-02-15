Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лицREGNUM 03:05

В мэрии Москвы планируют создать для полиции очки дополненной реальности с технологией распознавания лиц, сообщает 15 февраля РБК со ссылкой на источники. Данную работу ведёт департамент информационных технологий Москвы. Источники уточняют, что говорить о деталях и результатах пока рано.
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с чего всё началось

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

По словам собеседников РБК, созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции уже занимается компания Ntechlab, известная благодаря проекту FindFace.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Мэрия Москвы закажет для полицейских очки с распознаванием лиц

РБКвчера в 23:00

Московских полицейских планируют снарядить очками с распознаванием лиц

РИАМО03:44

Московских полицейских решили снарядить очками дополненной реальности

Мослента00:39

Московские полицейские получат одобренные Собяниным очки с технологией распознавания лиц

URA.Ru01:00

Для московских полицейских разработают очки с технологией распознавания лиц

Эхо Москвы00:32

Эксперт рассказал о принципах работы виртуальных очков

Вечерняя Москва07:46

Какие современные новшества появятся у московской полиции

Москва 2409:35
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 10:26, Ашберн
Политика

ЕС согласовал новые санкции против россиян

Дипломаты Евросоюза согласовали персональные санкции в отношении нескольких россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 09:58
Экономика

Siemens и РФПИ инвестируют в проект скоростной железной дороги на Урале

Siemens Mobility (подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Уральская скоростная магистраль» договорились об участии в проекте строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург (ВСМ).
Обновлено в 10:19
Экономика

Приватбанк заявил о поддержке Гаагского арбитража в деле против России

Один из крупнейших банков Украины — Приватбанк — сообщил, что Арбитражный суд в Гааге поддержал его иск к России по поводу потери активов в Крыму.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Фигурант дела Baring Vostok Кордичев дал показания против соучастников

Советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok американца Майкла Калви и других фигурантов и уже дал показания против соучастников, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
Обновлено в 06:59
Политика

Путин назвал незначительным повреждение пальца на тренировке по дзюдо

Президент РФ Владимир Путин назвал незначительным повреждение пальца, полученное им во время тренировки по дзюдо в Сочи в четверг.
Обновлено в 08:22
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Политика

Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России

"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке

Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Политика

Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта.
Обновлено в 09:28
Кино

Актер Машков объявил об уходе из кино

Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии

Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Армия и оружие

Японские истребители сопроводили российские Ту-95 над Японским морем

Экипажи Дальней авиации регулярно выполняют плановые полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, которые всегда выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Обновлено в 08:45
Политика

В Германии заявили о совместном ответе Запада на прекращение ДРСМД

Запад выработает совместное решение в ответ на прекращение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.
Обновлено в 09:10
Общество

Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах

Правительство Московской области отменило принятые в 2018 году правила пользования аэропортами и поведения их посетителей.
Обновлено в 06:17
Политика

Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.
Обновлено в 07:26
Происшествия

По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»

В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 07:52
Происшествия

Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве

Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно

Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска.
Обновлено в 04:43
Политика

США ввели санкции против министра нефти Венесуэлы

28 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.
Обновлено в 09:57
Наука

Ученые нашли способ предотвратить рак

Исследовательская группа Луисвиллского университета в США разработала препарат по иммунотерапии рака, который помогает предотвратить появление опухоли.
Обновлено в 08:53
Кино

Писатель Руслан Закриев обвинил Джеймса Кэмерона в плагиате «Аватара»

Обновлено в 06:34
Теннис

Карен Хачанов снялся с турнира в Марселе

Российский теннисист Карен Хачанов не сыграет на соревнованиях Open 13, которые пройдут с 18 по 24 февраля.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Воспитательница детсада в Рузе забыла пятилетнюю девочку на морозе

На этой неделе в Рузском детском саду № 5 воспитательница оставила пятилетнюю Вику Золотареву на улице после прогулки.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Германия может изменить правовую базу, регулирующую «Северный поток–2»

Германия рассматривает возможность изменения правовой базы, регулирующей газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить ее соответствие нормативным требованиям Европейского союза, сообщил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в интервью агентству Рейтер.
Обновлено в 08:11
Общество

Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Обновлено в 06:34
Экономика

В Сбербанке предупредили о новом мошенничестве с помощью роботов

В течение ближайшего полугода появится новый вид мошенничества с помощью роботов, подделывающих разные голоса, предупредили в Сбербанке.
Обновлено в 09:50
Общество

Москвичи смогут наблюдать сближение Венеры и Сатурна 18 февраля

Москвичи и гости столицы смогут невооруженным глазом наблюдать сближение Венеры и Сатурна утром в понедельник, 18 февраля.
Обновлено в 08:43
Кино

Татьяну Васильеву убрали из «Сватов»

Народная артистка России Татьяна Васильева сообщила о том, что ее не пригласили сниматься в седьмом сезоне популярного в России украинского сериала "Сваты".
Обновлено в 06:52
Здоровье

Росздравнадзор отзывает из обращения лекарство от кашля «Эреспал»

Препарат от кашля "Эреспал" может исчезнуть с прилавков аптек из-за возможного вреда, наносящегося сердцу.
Обновлено вчера в 13:36
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Артём Игоревич Кухаренко
Российский программист
Программист, разработчик алгоритма сервиса распознавания лиц FindFace, основатель и, до августа 2016 CEO компании NTechLab. Автор ряда научных статей по проблематике нейронных сетей.
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