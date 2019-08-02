Общество
Власти Москвы согласовали митинги 10 и 11 августаТВ Центр 15:27
Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная протестная акция, на 10 и на 11 августа там же намечены еще два санкционированных митинга.
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Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа
Агентство Москва11:29
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