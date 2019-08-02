Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная протестная акция, на 10 и на 11 августа там же намечены еще два санкционированных митинга.

Общество Путин подписал закон о повышении пособий по уходу за детьми Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка для семей, доход которых не превышает двух прожиточных минимумов на каждого родителя.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Шоу-бизнес Виктория Боня призналась, что стремительно теряет вес Роликом звезда поделилась в «сторис». На этих кадрах девушка встает на весы и крупным планом показывает цифры на них.

Политика В российском посольстве прокомментировали новые санкции США Новые американские санкции против России Ранее стало известно, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Соединенных Штатов, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Политика Большинство демократов палаты представителей требуют импичмента Трампа РБК приводит результаты подсчётов CNN и The Washington Post, согласно которым импичмент Дональда Трампа поддерживают 118 демократов (из 235) в палате представителей конгресса США.

Политика Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией преграды Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".

Экономика Дмитрий Медведев оценил ситуацию с недобросовестными подрядчиками Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что его "достали" недобросовестные подрядные организации и умышленное снижение цен на конкурсах.

Кино Умер композитор Баррингтон Фелунг За свою карьеру композитор написал музыку к более чем 60 фильмам и сериалам.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Политика Китай пообещал ответить на новые пошлины США Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что власти страны готовы принять адекватные меры в ответ на анонсированное американскими властями повышение пошлин на китайские товары.

Общество Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.

Транспорт Российский бизнес перестанет зарабатывать на частных дорожных камерах Объем вознаграждений для обслуживающих дорожные камеры компаний предложили перестать высчитывать из числа выписанных штрафов.

Здоровье Женщин с детьми защитят от злых работодателей Как решить вопрос низкой рождаемости рассказывает член Комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия Женщина притворилась женой арабского шейха и обокрала ювелирный бутик Неизвестная женщина похитила украшения из парижского ювелирного магазина, притворившись женой дубайского правителя.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Культура Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3» Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.

Наука Учёные назвали основную причину развития рака Оказалось, что высокий риск развития рака связан с дисфункцией гена TP53, передаёт РИА Новости.

Политика Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.