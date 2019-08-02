Общество

Власти Москвы согласовали митинги 10 и 11 августаТВ Центр 15:27

Двадцатого июля на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная протестная акция, на 10 и на 11 августа там же намечены еще два санкционированных митинга.
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Мэрия Москвы согласовала митинги 10 и 11 августа на проспекте Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый

Эхо Москвы18:09

Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Академика Сахарова 10 и 11 августа

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«Какая-то абракадабра случилась». Что происходит с согласованным митингом 10 августа? История в заявках

Новая газета13:16

Мэрия Москвы согласовала митинги 10 и 11 августа на проспекте Сахарова

Дождь11:58

Мэрия Москвы согласовала два митинга на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Москва 2411:33

Русакова опровергла согласование митинга на проспекте Сахарова 10 августа

Интерфаксвчера в 15:05

Власти Москвы согласовали проведение акции 10 августа на проспекте Академика Сахарова

ТАССвчера в 14:21
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