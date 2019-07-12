Политика
Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июляВести.Ru 12:20
Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: «Вопрос с Зане пока не решен»
Зане хотел поразмышлять над своим будущем во время летнего перерыва. Что ж, посмотрим, что он решит.
Обновлено в 16:29
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Происшествия
На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа
Обновлено в 14:42
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась комбинезоном за 3 рубля
Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
Обновлено в 13:14
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе.
Обновлено в 13:39
Авто
О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году
Обновлено в 04:29
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Экономика
ВВП Сингапура во 2-м квартале упал на 3,4%
Объем ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало наихудшим результатом за последние десять лет (во втором квартале 2009 года показатель упал на 1,2%).
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой
На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика
Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Политика
Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой
Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика
Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду
Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Илью Азара оштрафовали за акцию в поддержку Голунова
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе
Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Политика
В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
Обновлено в 16:26
Политика
В Чечне переименуют родовое село Рамзана Кадырова
Обновлено в 10:55
Политика
Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации
Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
Обновлено в 10:02
Наука
В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц
Палеонтологи в процессе изучения останков древнейшего динозавра-микрораптора обнаружили неизвестный вид ящериц.
Обновлено в 14:02
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35