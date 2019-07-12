Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июляВести.Ru 12:20

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Власти предупредили москвичей о незаконности митинга 14 июля

Москва 2412:28

Власти Москвы предупреждают: встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы будет расценена как несанкционированный митинг

Интерфакс - Россия10:47

Кандидаты в Мосгордуму проведут встречу с избирателями. Власти назвали ее незаконной

Дождь12:17

Департамент региональной безопасности Москвы предупредил о незаконности акции оппозиции 14 июля

Агентство Москва12:09

Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму

Эхо Москвы12:02

Москвичей предупредили, что встреча с кандидатами в гордуму 14 июля будет неразрешенным митингом

Интерфакс11:02

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Вести.Ru12:20
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

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«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

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Карл-Хайнц Румменигге: «Вопрос с Зане пока не решен»

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Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
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Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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На ТЭЦ в Мытищах восстановили подачу газа

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Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
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Посему Полина Гагарина показала себя в желтом комбинезоне.
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Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
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Зеленский поручил вернуть на родину осужденного в Италии украинца

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре заняться вопросами возвращения на родину сотрудника украинской Нацгвардии, которого в Италии приговорили к 24 годам тюрьмы по делу о гибели итальянского фоторепортера в Донбассе.
Обновлено в 13:39
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О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году

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Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Общество

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
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Экономика

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Объем ВВП в апреле-июне вырос всего на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало наихудшим результатом за последние десять лет (во втором квартале 2009 года показатель упал на 1,2%).
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Политика

Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
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«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
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Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.
Обновлено в 12:37
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Происшествия

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Обновлено в 09:15
Происшествия

В Тыве шестеро детей и четверо взрослых погибли в утонувшем УАЗе

Как стало известно «Регион online», в машине погибли 10 человек, среди которых шестеро — это дети.
Обновлено в 02:53
Политика

В Сенате США призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 призвала президента США Дональда Трампа группа американских сенаторов.
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Политика

В Чечне переименуют родовое село Рамзана Кадырова

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Порошенко отреагировал на предложение Зеленского о люстрации

Экс-президент Украины Петр Порошенко не одобрил идею нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о расширении действия закона о люстрации.
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В желудке мелового микрораптора нашли новые виды ящериц

Палеонтологи в процессе изучения останков древнейшего динозавра-микрораптора обнаружили неизвестный вид ящериц.
Обновлено в 14:02
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Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
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