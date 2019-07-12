Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июляВести.Ru 12:20

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
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Власти предупредили о незаконности митинга в Москве 14 июля

ТАСС13:26

Москвичей предупредили, что встреча с кандидатами в гордуму 14 июля будет неразрешенным митингом

Интерфакс11:02

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Вести.Ru12:20

Департамент региональной безопасности Москвы предупредил о незаконности акции оппозиции 14 июля

Агентство Москва12:09

Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму

Эхо Москвы12:02

Власти предупредили москвичей о незаконности митинга 14 июля

Москва 2412:28

Власти Москвы предупреждают: встреча с кандидатами в депутаты Мосгордумы будет расценена как несанкционированный митинг

Интерфакс - Россия10:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:14, Вашингтон
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«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
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