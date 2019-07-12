Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье "встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму" об ответственности за участие в несанкционированной акции.

с чего всё началось

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.

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