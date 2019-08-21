Экономика

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей городаРБК 12:50

Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут.
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Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Экономика

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Компания Yzer Group из ОАЭ оценена в миллиард долларов

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