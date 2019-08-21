Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей городаРБК 12:50
Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:11, Ашберн
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
Кино
Скончалась актриса Александра Назарова
Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Путин сравнил масштабы протестных акций в Москве и в Европе
Путин подчеркнул, что «события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности».
Обновлено в 12:07
Политика
Разворот: Москвичи тестируют электронное голосование
Уже 8 сентября близко, и в 3 округах голосование пройдет.
Обновлено в 11:39
Футбол
«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»
Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8
Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Политика
Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ
8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38
Политика
Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка
Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Женщина решила увеличить грудь втайне от мужа и умерла
Жительница китайского города Наньян решилась увеличить грудь втайне от мужа и умерла на операционном столе.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
Пентагон ответил на обвинения России в нарушении ДРСМД
Как заявил официальный представитель Пентагона подполковник Роберт Карвер, США ведут разработку крылатых ракет наземного базирования с того момента, как Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по ДРСМД, то есть с февраля 2019 года.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Вертолет упал в реку под Вологдой
Обновлено в 13:46
Здоровье
На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней
Проведенное исследование патологического материала из свинокомплекса «Беляевский» в Конышевском районе подтвердило заражение африканской чумой свиней.
Обновлено в 11:51
Технологии
Компания Yzer Group из ОАЭ оценена в миллиард долларов
Обновлено в 05:07
Политика
Суд обязал НАБУ открыть дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко и главы украинского МИД Павла Климкина.
Обновлено в 03:33
Футбол
Стадион «Зенита» дисквалифицирован на одну игру за драку ОМОНа
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ» заступил на боевое дежурство в Заполярье
В Мурманской области заступили на опытное боевое дежурство арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ», об этом сообщает «Российская Газета».
Обновлено в 11:13
Экономика
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с Superjet
По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой.
Обновлено в 00:30
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено в 12:11
Экономика
«Силовые машины» из-за санкций вывели из-под управления еще два актива
Подпавшие под санкции "Силовые машины" Алексея Мордашова перевели еще два актива в специальную управляющую инвестиционную компанию "Нордэнергогрупп", следует из отчета "Силовых машин" по итогам первого полугодия по МСФО.
Обновлено в 12:09
Футбол
Хавбек «Спартака» Зобнин поделился ожиданиями от поединка с «Брагой»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал предстоящий поединок с «Брагой» в рамках четвертого квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Подожженный прохожим москвич оказался инвалидом
Мужчина, которого неизвестные подожгли на юге Москвы, почти не выходил из дома из-за инвалидности и ни с кем не конфликтовал.
Обновлено в 13:09
Общество
«Яндекс» рассказал о способах поиска забытых фильмов
Обновлено в 06:13