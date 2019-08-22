Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей городаРБК 12:50
Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут.
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с чего всё началось
Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье
На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней
Обновлено в 11:51
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Общество
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»
Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия
В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой
Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Финансы
Рубль резко укрепляется к евро и доллару: помогают нефть и Трамп
«Рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше 60 долларов за баррель под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти от API», – рассказал 21 августа Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».
Обновлено в 09:42
Общество
Эксперт призвал запретить раздачу бумажных флажков с российским триколором
Навязчивую раздачу бумажных флажков с российским триколором на массовых мероприятиях надо запретить, чтобы не провоцировать неуважительное отношение к государственному символу, считает гендиректор компании "Символъ", являющейся официальным поставщиком государственных флагов РФ управления делами президента, Сергей Бабенко.
Обновлено в 20:42
Происшествия
Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве
Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Политика
Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года
В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Кино
Раскрыта причина смерти Александры Назаровой
Обновлено в 02:44
Здоровье
Медики рассказали о полезных свойствах хурмы
Специалисты назвали несколько целебных свойств для человеческого организма замечательной тропической ягоды.
Обновлено в 10:13
Политика
Помпео обсудил с датским коллегой сотрудничество в Гренландии
Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдепартамент.
Обновлено в 18:41
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Культура
Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде
С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено в 14:44
Происшествия
Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии
Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Политика
Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными
Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 20:35
Экономика
Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний
Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Экономика
Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей
Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Наука
Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха
Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Обновлено в 21:39