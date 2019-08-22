Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.

с чего всё началось

Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут.

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

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