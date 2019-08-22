Экономика

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей городаРБК 12:50

Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут.
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с чего всё началось

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Городские доплаты к пенсиям планируется повысить. В ближайшие дни Правительство Москвы проведет необходимые расчеты и примет решение о размерах и сроках увеличения городского социального стандарта минимального дохода пенсионеров.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19

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Власти Москвы пообещали повысить минимальную пенсию. Решение примут перед выборами в Мосгордуму

Дождь12:19

Власти пообещали перед выборами в МГД рассмотреть вопрос о повышении минимальной пенсии неработающих пенсионеров

Эхо Москвы12:30

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

ТАСС09:38

В Москве повысят городские доплаты к пенсиям

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:19

Минимальную пенсию поднимут в Москве

Интерфакс - Россия09:21

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Москва 2409:17

С.Собянин поддержал предложение ветеранов повысить доплаты к пенсиям

Агентство Москва09:04
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Здоровье

На курском свинокомплексе выявлена африканская чума свиней

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Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Кино

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Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
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Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено 19 августа в 07:58
Политика

Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Общество

Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер»

Российские летчики группы «Первый полет» показали новую фигуру высшего пилотажа «Пропеллер», которую официально представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Краснодаре задержали четырех участников ночной перестрелки

Обновлено в 07:36
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено в 17:03
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Происшествия

В Петербурге на улице Дыбенко взорвалась труба с горячей водой

Около станции метро на улице Дыбенко произошел разрыв трубы с горячей водой в ходе работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".
Обновлено в 09:24
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Финансы

Рубль резко укрепляется к евро и доллару: помогают нефть и Трамп

«Рубль получает поддержку со стороны стартовавшего налогового периода, а также нефтяных цен, уверенно вернувших себе позиции выше 60 долларов за баррель под влиянием новостей о сокращении экспорта сырья Саудовской Аравией, локального ослабления напряженности между США и Китаем и статистики по запасам нефти от API», – рассказал 21 августа Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер».
Обновлено в 09:42
Общество

Эксперт призвал запретить раздачу бумажных флажков с российским триколором

Навязчивую раздачу бумажных флажков с российским триколором на массовых мероприятиях надо запретить, чтобы не провоцировать неуважительное отношение к государственному символу, считает гендиректор компании "Символъ", являющейся официальным поставщиком государственных флагов РФ управления делами президента, Сергей Бабенко.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Группа неизвестных сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве

Группа неизвестных людей сорвала мероприятие в Сахаровском центре в Москве, сообщил РИА Новости исполнительный директор центра Сергей Лукашевский.
Обновлено в 17:31
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Политика

Путин ответил на вопрос о его планах после 2024 года

В ходе пресс-конференции в Хельсинки Владимира Путина спросили, в какой позиции он видит себя в 2025 году.
Обновлено в 12:52
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Кино

Раскрыта причина смерти Александры Назаровой

Обновлено в 02:44
Здоровье

Медики рассказали о полезных свойствах хурмы

Специалисты назвали несколько целебных свойств для человеческого организма замечательной тропической ягоды.
Обновлено в 10:13
Политика

Помпео обсудил с датским коллегой сотрудничество в Гренландии

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил со своим датским коллегой Йеппе Кофодом сотрудничество в Гренландии на фоне отмены визита в Копенгаген президента Дональда Трампа, сообщил в заявлении госдепартамент.
Обновлено в 18:41
Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
Культура

Кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде

С 16 по 18 августа в Калининграде прошел фестиваль короткометражных фильмов «Короче».
Обновлено в 14:44
Происшествия

Двухмоторный самолет сгорел на ВПП в аэропорту в Калифорнии

Двухмоторный самолет Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в аэропорту американского Оровилла (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местной дорожной полиции.
Обновлено в 20:12
Политика

Россия и Украина подготовились к обмену моряками и заключенными

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена пленными, списки лиц сейчас уточняются.
Обновлено в 11:09
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 20:35
Экономика

Власти Бразилии анонсировали планы по приватизации 16 госкомпаний

Правительство Бразилии анонсировало в среду планы по приватизации шестнадцати госкомпаний в рамках программы партнерства и инвестиций.
Обновлено в 21:02
Экономика

Страховая премия СК «РЕСО-Гарантия» за первое полугодие составила 46,2 млрд рублей

Страховая премия за первое полугодие СК "РЕСО-Гарантия" составила 46,2 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 14:53
Наука

Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать "все новое оружие России".
Обновлено в 21:39
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