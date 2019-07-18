Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублейИзвестия 05:32
Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела. Основания исковых требований в материалах не прописаны.
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