Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублейИзвестия 05:32
Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела. Основания исковых требований в материалах не прописаны.
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Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Обновлено в 07:40
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Модули DDR4-памяти GeIL EVO X II получили RGB-подсветку
Обновлено в 08:08
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
«Слабые места» ЗРК С-400 оказались его преимуществами
"Слабые места" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, обнаруженные американской аналитической организацией Stratfor, только подчеркивают его "превосходные характеристики", написал в "Военно-промышленном курьере" заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Обновлено вчера в 19:22
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Политика
Украину без транзита российского газа ожидает катастрофа: мнение
Украину может настигнуть техногенная катастрофа в случае прекращения транзита российского газа.
Обновлено вчера в 05:08
Здоровье
Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году
В предыдущей версии через 15 лет число курящих предполагали сократить до 5%, в новой этот показатель оказался на уровне 21%.
Обновлено в 06:33
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Политика
Бизнесмен Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2»
Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко: мы уже несколько раз хотели развестись
Как выяснилось, из-за конфликтов в семье супруги уже несколько раз задумывались о разводе.
Обновлено в 05:07
Политика
В Кремле назвали первый шаг для начала диалога с Украиной
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что освобождение из-под стражи главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского может стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Генералу СК предъявили обвинение в терроризме
ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.
Обновлено в 07:57
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
В Германии заговорили об отставке Меркель из-за приступов
Проблемы со здоровьем и регулярные приступы канцлера Германии Ангелы Меркель во время публичных встреч стали для многих поводом для рассуждений о возможной досрочной отставке главы правительства.
Обновлено в 07:50
Общество
В России ужесточат наказание за подделку документов
В России ужесточат наказание за подделку документов, в частности паспортов, вплоть до лишения свободы.
Обновлено в 07:21
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено вчера в 12:05
Общество
Москва заняла третье место в мире по числу резидентов-миллиардеров
США по количеству миллиардеров в целом лидируют с большим отрывом - 28% всех ультрабогатых людей в мире.
Обновлено в 04:47
Энергетика
Загрязненную нефть из «Дружбы» переработают российские заводы
Нефть с повышенным содержанием хлорорганики будет частично перерабатываться на российских НПЗ, сообщил директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов, его цитирует «Интерфакс».
Обновлено в 07:48
Здоровье
Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Общество
Москвичка опровергла сообщения о принуждении к браку в Чечне
Обновлено вчера в 16:49