Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублейИзвестия 05:32
Департамент городского имущества Москвы требует взыскать со скульптора Зураба Церетели более 55 млн рублей. Иск поступил в Арбитражный суд Москвы 15 июля и еще не принят к производству, следует из карточки дела. Основания исковых требований в материалах не прописаны.
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Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
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Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции
Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
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Происшествия
Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера.
Обновлено в 06:52
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
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Политика
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Министерство иностранных дел Украины обвинило в сепаратизме украинскую газету «Карпаталия», которую издает союз венгров Закарпатья, за публикацию карты Венгрии с входящей в нее Закарпатской областью.
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Apple начнёт тестовое производство наушников AirPods во Вьетнаме
Поставщиков компонентов для наушников Apple попросила на время тестового этапа оставить цены на имеющемся уровне, но потом их смогут пересмотреть.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
Реальные доходы россиян в первом полугодии 2019 года упали на 1,3%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
Рейтинг партии Зеленского на Украине за три дня до выборов снова вырос
Рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" за три дня до выборов в Раду снова вырос до 50%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 05:03
Происшествия
Мать больного ребенка задержали в Москве за покупку редкого лекарства
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Москве число отравившихся едой из автоматов возросло до 51 человека
Число отравившихся едой из автоматов Healthy food в Москве возросло до 51, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Автоспорт
AMuS: Барселона и Хоккенхайм покинут календарь Формулы 1
В свете появления этапов во Вьетнаме и Нидерландах в 2020-м будущее нескольких Гран При находилось под вопросом, поскольку в Liberty Media дали понять, что число этапов останется неизменным.
Обновлено в 06:08
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Политика
МВД объяснило, за что нужно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел объяснило, в каких случаях необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
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Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Политика
В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Обновлено в 06:55
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 уже можно заказать
Обновлено в 06:21
Авто
Появились цены на новый седан Cadillac CT5
Американский автопроизводитель опубликовал цены на обновленный седан Cadillac CT5, который теперь стоит дешевле предшественника.
Обновлено в 02:02
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Обновлено вчера в 15:24