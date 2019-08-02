Общество

Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августаКоммерсантъ 06:57

Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала организаторам пикетов в праве их проведения на Бульварном кольце в эту субботу, 3 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на префектуру. Причиной отказа префектура назвала нарушение сроков подачи уведомления о пикетах.
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Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на нескольких площадках Москвы 3 августа

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Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа

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Префектура ЦАО не согласовала пикеты на бульварах 3 августа: нарушены сроки подачи уведомлений

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