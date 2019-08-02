Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августаКоммерсантъ 06:57
Префектура Центрального административного округа (ЦАО) Москвы отказала организаторам пикетов в праве их проведения на Бульварном кольце в эту субботу, 3 августа, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на префектуру. Причиной отказа префектура назвала нарушение сроков подачи уведомления о пикетах.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Технологии
В карты «Мир» встроят отечественный чип для бесконтактной оплаты
Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей, он будет использоваться в платежной системе «Мир».
Обновлено в 03:00
Футбол
Тульский «Арсенал» выбывает из Лиги Европы
В Баку завершился матч "Арсенал - Нефтчи". Красно-желтые проиграли со счетом 3:0. Игра выдалась напряженной.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами
Более 130 человек, задержанных в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.
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Общество
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Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
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Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено в 10:11
Политика
Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады
Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.
Обновлено в 11:54
Происшествия
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МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Натовцы поддержали выход США из ДРСМД
Союзники США по НАТО полностью поддерживают решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Экономика
РБК: «Первый канал» ушел в минус на 6,8 миллиардов рублей в 2018 году
РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК и выяснил, что наибольшую выручку в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие
В Индии объяснили отправку военных в Кашмир
Ранее журнал India Today сообщил, что решение об отправке войск в регион поступило после возвращения советника премьер-министра Индии по вопросам национальной безопасности Аджита Довала из Кашмира, где он находился с визитом с 24 по 26 июля.
Обновлено в 06:09
Музыка
Катамадзе отменила концерт в Москве
Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:56
Политика
Япония заявила об оскорблении японцев из-за визита Медведева на Курилы
Визит российского премьера Дмитрия Медведева на Курильские острова наносит ущерб российско-японским отношениям, и Токио заявляет протест против действий Москвы.
Обновлено в 03:34
Здоровье
Минздрав предупредил об опасностях купания
Купание может быть противопоказано людям с определёнными заболеваниями, как и любая другая физическая активность, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Найдена крупнейшая в истории Германии партия кокаина
Обновлено в 11:20
Политика
В администрации США объявили о новых санкциях против России
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд признал жительницу Нижегородской области виновной в продаже сына
Следствие установило, что беременная жительница Нижегородской области в июле 2018 года решила отдать новорожденного сына своей знакомой.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах
Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.
Обновлено в 09:33
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Общество
Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна
Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Наука
В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
Обновлено в 11:34
Происшествия
На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь
Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36