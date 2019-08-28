Общество
КоммерсантъМосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.
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Технологии
Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri
В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.
Forbes 12:36
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.
МИР 24 вчера в 11:01
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия
Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение
Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.
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Народные новости 17:00
Происшествия
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В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Политика
Крымчанину дали 10 лет тюрьмы за участие в украинском нацбатальоне
Кировский районный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год 22-летнего Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины.
Rambler News Service 13:38
Политика
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Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
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46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз
46-летняя артистка станет мамой во второй раз. Кадры с округлившимся животом она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru 08:32
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Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
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Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Технологии
NYT: Telegram выпустит свою криптовалюту в ближайшие 2 месяца
«Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — написало издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.
Телеканал 360° 01:59
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Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
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ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего вратаря Альфонса Ареоля на голкипера «Реала» Кейлора Наваса.
Soccer.ru 16:34
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
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Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Армия и оружие
Тральная группа БФ провела учение по поиску мин
В Калининградской области в городе Балтийске – в Балтийской военно-морской базе — корабельная тральная группа (КТГ) в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового и рейдового тральщиков «Новочебоксарск» и Р-273 провела учение по противоминным действиям.
Янтарный Край 09:27
Общество
Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет
Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.
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В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.
RT на русском 10:00
Кино
Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.
Российская газета 13:35
Происшествия
Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском
В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.
РБК 11:52
Музыка
Более 50 групп выступят на фестивале Russian Woodstock 50
Russian Woodstock 50 создан в память о легендарном фестивале, который прошел в августе 1969 года в Вудстоке.
Москва 24 16:43
Гаджеты
Huawei Mate 30 появился на первых «живых» фото
На ресурсе Slashleaks появились первые «живые» фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 30.
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Экономика
МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей
Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.
Интерфакс 12:59
Футбол
«Краснодар» второй раз проиграл «Олимпиакосу»
Свободная Пресса вчера в 17:02