«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

Технологии Apple извинилась за прослушку запросов пользователей в Siri В конце июля The Guardian рассказала о том, что Apple для прослушки запросов к Siri в рамках программы по улучшению голосового помощника привлекла сторонние компании.

Политика Сдачу – на развитие авиации: Путин на МАКСе угостил Эрдогана мороженым Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган сегодня в Жуковском открыли авиасалон МАКС.

Армия и оружие Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.

Политика Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.

Происшествия Суд в Москве отправил второго участника акции против повышения пенсионного возраста на принудительное лечение Напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре 2018 года Василия Костылева в судебном порядке решили отправить на принудительное лечение.

Наука Немецкие орнитологи нашли смысл в вороньем карканье Орнитологи доказали, что черные вороны издают звуки не произвольно, как считалось ранее, а сознательно.

Происшествия В Испании дети заболели «синдромом оборотня» В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).

Политика Крымчанину дали 10 лет тюрьмы за участие в украинском нацбатальоне Кировский районный суд Крыма приговорил к 10 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год 22-летнего Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины.

Политика Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки» Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова станет мамой во второй раз 46-летняя артистка станет мамой во второй раз. Кадры с округлившимся животом она опубликовала на своей странице в Instagram.

Авто Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.

Происшествия СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Политика На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора» На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.

Технологии NYT: Telegram выпустит свою криптовалюту в ближайшие 2 месяца «Telegram сообщил инвесторам, что планирует разослать первые партии Gram в течение следующих двух месяцев», — написало издание со ссылкой на трех спонсоров проекта.

Киберспорт Football Manager 2020 выйдет в ноябре Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.

Футбол ПСЖ хочет обменять Ареоля на Наваса ПСЖ рассматривает вариант с обменом своего вратаря Альфонса Ареоля на голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Тральная группа БФ провела учение по поиску мин В Калининградской области в городе Балтийске – в Балтийской военно-морской базе — корабельная тральная группа (КТГ) в составе морского тральщика «Александр Обухов», базового и рейдового тральщиков «Новочебоксарск» и Р-273 провела учение по противоминным действиям.

Общество Число браков и разводов в России упало до минимума за 30 лет Число браков и разводов в России упало до минимума с 1990 года, следует из данных Росстата.

Происшествия В Турции умерла пострадавшая в бассейне девочка из России 18 августа 12-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле «Санхилл» в Бодруме.

Кино Вышел финальный русский трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом На ютьюб-канале WBRussia опубликован финальный локализованный трейлер "Джокера" с Хоакином Фениксом в титульной роли.

Происшествия Ан-2 совершил жесткую посадку на подсолнечное поле под Курском В Курской области самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле из-за проблем с двигателем и топливной системой, сообщили РБК в межмуниципальном отделе МВД Льговского района.

Музыка Более 50 групп выступят на фестивале Russian Woodstock 50 Russian Woodstock 50 создан в память о легендарном фестивале, который прошел в августе 1969 года в Вудстоке.

Гаджеты Huawei Mate 30 появился на первых «живых» фото На ресурсе Slashleaks появились первые «живые» фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 30.