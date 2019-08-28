Общество
КоммерсантъМосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
«Постановление суда первой инстанции отменить, удовлетворить жалобу мэрии Москвы»,— объявил судья (цитата по ТАСС). Тем самым Мосгорсуд отменил решение Тверского суда Москвы, который ранее частично удовлетворил иск партии к мэрии, признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.
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Футбол
Защитник ФК «Тамбов» Гогуа может перейти в ЦСКА
Защитник футбольного клуба "Тамбов" Седрик Гогуа может перейти в московский ЦСКА.
Онлайн Тамбов.ру 05:30
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Происшествия
Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости
Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.
BFM.ru 16:20
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Кино
Борис Хлебников представит премьеру своего нового сериала в Петербурге
Режиссер Борис Хлебников, который известен широкому зрителю по картине «Аритмия», представит в Петербурге сериал под названием «Шторм».
Невские Новости 17:27
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.
RT на русском 16:44
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Экономика
Доходы «Эйр Астана» в первом полугодии 2019 года выросли на 12%
Доходы казахстанской компании "Эйр Астана" за первую половину 2019 года выросли по сравнению с январем-июнем 2018 года на 12%, до 141,3 миллиарда тенге, говорится в сообщении авиаперевозчика.
РИА Новости вчера в 10:51
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев впервые вышел в свет после развода с Нино Нинидзе
Светское мероприятие посетил и 39-летний Кирилл Плетнев, который после объявления о разводе с Нино Нинидзе, не появлялся на публике.
Вокруг ТВ вчера в 20:01
Происшествия
В Испании дети заболели «синдромом оборотня»
В Испании у почти 20 детей обнаружили «синдром оборотня» или гипертрихоз (избыточный рост волос).
Петрозаводск говорит 13:23
Общество
Во Владивостоке сбрасывают воду из водохранилищ
PrimaMedia.ru вчера в 07:15
Политика
Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.
ФАН вчера в 23:47
Футбол
Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска
Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
Бомбардир.ру 18:20
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Армия и оружие
США пообещали спокойно реагировать на новые ракетные пуски КНДР
Выступая перед журналистами в Белом доме, министр обороны США Марк Эспер заявил, что в будущем Вашингтон не намерен излишне остро реагировать на новые факты запуска с территории Северной Кореи ракет меньшей дальности.
Московский Комсомолец 16:27
Происшествия
На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.
CBS Media 10:31
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт вчера в 09:42
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera вчера в 12:07
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело против донора с ВИЧ
ВИЧ-инфицированная жительница Ленинградской области стала фигуранткой уголовного дела, сдав донорскую кровь, сообщила в среду пресс-служба областной прокуратуры.
ТАСС 05:39