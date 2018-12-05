Экономика
Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 года
Власти Москвы одобрили повышение ставок на услуги ЖКХ с 2019 годаКоммерсантъ07:25
Правительство Москвы утвердило повышение с 1 января 2019 года стоимости жилищных услуг, сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на столичный департамент экономической политики и развития. В частности, тариф за содержание жилого помещения в среднем увеличится на 1 руб. 90 коп.
Коммерсантъ07:25
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Экономика
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Обновлено в 22:09
Экономика
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Экономика
Центризбирком включают в нацпроект «Цифровая экономика»
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Энергетика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
Schlumberger опять мешают санкции
Правкомиссия не стала рассматривать продажу EDC Правительственная комиссия по иноинвестициям даже не стала рассматривать приобретение международной Schlumberger крупнейшей российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC).
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Экономика
Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей
Обновлено в 23:12
Экономика
Почти половину ФЦП признали неэффективными
Почти половину ФЦП признали неэффективными Анализ исполнения федеральных целевых программ (ФЦП) за январь—сентябрь этого года показал, что только 13 из 24 программ можно признать эффективными — такие оценки были представлены вчера на заседании правительства.
Обновлено в 17:29
Экономика
Москва увеличит налог на имущество организаций
Налог на имущество столичных организаций в 2019 году вырастет с 1,5 до 2%. Это повышение произойдет в соответствии с федеральным законодательством, сообщила газета «Известия» со ссылкой на Департамент экономической политики и развития Москвы.
Обновлено в 18:36