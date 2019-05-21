Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метроРИА Новости 15:51
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки. Ранее сообщалось, что движение поездов отсутствует на Солнцевской и Большой кольцевой линиях от станции "Раменки" до станции "Хорошевская".
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