Энергетика
Власти Мексики признали несостоявшимся конкурс по новому НПЗРИА Новости 00:07
Власти Мексики признали несостоявшимся закрытый конкурс на строительство нового нефтеперерабатывающего завода в стране, в итоге проект реализуют Pemex и министерство энергетики, заявил президент государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 17:56
Хоккей
Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею
В пятницу четырьмя матчами стартует 83-й чемпионат мира по хоккею, который продлится до 26 мая и пройдет в Братиславе и Кошице.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Транспорт
Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании
Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Общество
В Совфеде отреагировали на гибель Доренко
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался после сообщений о гибели журналиста Сергея Доренко, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:23
Политика
Трамп назвал худшего директора ФБР в истории
Президент США Дональд Трамп назвал бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим директором за всю долгую историю бюро.
Обновлено в 00:30
Общество
Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко
Обновлено вчера в 19:40
Политика
В Китае заявили, что примут ответные меры на пошлины со стороны США
Пекин выразил глубокое сожаление в связи с повышением Вашингтоном с 10 до 25% пошлин на импорт продукции из КНР и будет вынужден принять ответные меры.
Обновлено в 00:32
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Для нападающего «Зенита» Александра Кокорина обвинение попросило 1,5 года колонии общего режима, для полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева – 1 год и 5 месяцев.
Обновлено 08 мая в 09:22
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Здоровье
Поможем спасти жизнь: маленькому Комолу нужна срочная операция
Маленький Комол Юлдошев родился с серьезным пороком сердца, и с каждым днем состояние ребенка становится все хуже.
Обновлено в 01:18
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под стражи
Информатора интернет-портала WikiLeaks Челси Мэннинг (имя при рождении — Брэдли Мэннинг) освободили из-под стражи после 62 дней в заключении.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Псевдомиллионерша Сорокина получила реальный срок
Суд в Нью-Йорке приговорил обвиняемую в мошенничестве Анну Сорокину к реальному сроку тюремного заключения, она признана присяжными виновной по 8 из 10 пунктов обвинения.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына
Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено 08 мая в 11:39
Общество
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
Клетку с собаками и артистом, изображающим фашиста, провезли по улицам Нижнего Тагила после парада.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Опубликовано видео момента аварии с Сергеем Доренко
Обновлено вчера в 15:41
Армия и оружие
WSJ сообщила о создании секретной ракеты в США
Обновлено вчера в 18:25
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Общество
В Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года
Конгресс города Мехико запретил с декабря 2020 года использование пластиковых пакетов.
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты
В Intel рассчитывают выпустить первый 7-нм процессор в 2021 году
На встрече глава Intel Роберт Свон напомнил о скором выпуске процессоров созданных по 10-нанометровом техпроцесу, а также было объявлено, что в 2021 году компания перейдет на выпуск CPU изготовленных по техпроцессу 7 нм, причем в этой технологии будет использоваться EUV-литография.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:02
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
Командование глобальных ударов ВВС США сообщило об очередном испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов
МЧС направило запросы операторам сотовой связи для установления местонахождения виновников лесных пожаров в Иркутской области, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 00:54
Происшествия
Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин
Несколько автомобилей унесло селевым потоком с центральной улицы дагестанского села Нижнее Инхо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Киеве задержали организатора акции «Бессмертный полк»
Общественницу арестовали перед шествием «Никто не забыт, ничто не забыто», которое является аналогом акции «Бессмертный полк».
Обновлено вчера в 04:33
Шоу-бизнес
Разведенные Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков вместе проводят время
Актеры Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков расстались еще шесть лет назад, но пара сумела сохранить теплые отношения во благо общей дочери Марии.
Обновлено в 00:57