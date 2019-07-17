Политика
Власти Малайзии разочарованы расследованием по MH17Капитал страны 07:51
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сообщил, что власти весьма огорчены тем фактом, что до сих пор не найден виновник в крушении боинга MH17 над Донбассом.
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с чего всё началось
«Мы разочарованы, так как это было сделано специально, но мы до сих пор не знаем, кто запустил ракету», — приводит газета The Star слова премьер-министра.REGNUM05:19
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Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Арестованные за разбой сотрудники ФСБ похитили 136 млн рублей
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), арестованные за разбой, похитили не менее 136 млн рублей.
Обновлено в 09:28
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Политика
Россия завершит поставки Индии С-400 к апрелю 2023 года
Поставки российских зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» для Индии будут завершены в полном объеме к апрелю 2023 года.
Обновлено в 06:53
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала свою сумму расходов на месяц
Недавно артистка откровенно призналась, какую сумму тратит каждый месяц.
Обновлено в 01:58
Политика
Пентагон заподозрили в распространении болезней через клещей
В конгрессе США заподозрили Пентагон в распространении через клещей болезни Лайма.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено в 09:01
Футбол
Каборе подписал контракт с московским «Динамо»
Полузащитник Шарль Каборе заключил двухлетний контракт с московским "Динамо", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:27
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Экономика
Число строящихся домов в США в июне снизилось на 0,9%
Количество выданных разрешений на строительство домов снизилось на 6,1% и составило 1,22 миллиона.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Красноярске британку оштрафовали за публичное выступление
Гражданку Великобритании оштрафовали за несоответствующее цели ее визита в РФ публичное выступление в Красноярске, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:18
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) россиян во втором квартале снизились на 0,2%, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 09:00
Политика
Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму
В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 07:50
Финансы
Эксперт назвал «самый плохой» день для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил "Российской газете" эксперт "Международного финансового центра" Владимир Рожанковский.
Обновлено вчера в 21:47
Баскетбол
«Нижний Новгород» подписал контракт с американским форвардом
"Нижний Новгород" объявил о заключении контракта с американским форвардом Дарралом Уиллисом.
Обновлено в 08:54
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На Украине посетовали на коллаборантов и пенсионеров в Донбассе
Активный слой населения Донбасса пытается уехать оттуда, поэтому там остаются коллаборационисты, военные и пожилые люди.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост стоимости аренды квартир в городах России
Самый высокий ценник на аренду двухкомнатной квартиры зафиксирован в Москве (49,8 тыс. руб.), Крыму (29,6 тыс. руб.), Магаданской области (27,2 тыс. руб.), Ямало-Ненецком АО (27,1 тыс. руб.) и Камчатском крае (26,9 тыс. руб.).
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
Обновлено в 03:24