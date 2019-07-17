с чего всё началось

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил о недовольстве ходом расследования дела о крушении авиалайнера Boeing 777, который разбился в июле 2014 года в Донбассе. Об этом сообщает англоязычная газета в Малайзии The Star.

Экономика МВФ ухудшил оценку роста российского ВВП Ранее, в мае, фонд сообщил, что "в последние три года рост ВВП [России] составлял в среднем 1,4% и прогнозируется сохранение подобных темпов роста и в 2019 году".

Шоу-бизнес Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.

Происшествия В Москве задержали женщину после покупки препарата для ребенка Женщину, заказавшую за рубежом лекарство для ребенка, задержали в Москве по обвинению в контрабанде.

Армия и оружие Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.

Армия и оружие Подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Как пояснил Караваев, «лодка может иметь на вооружении торпеды, мины и даже крылатые ракеты «Калибр», которые стартуют горизонтально под водой», сообщает РИА Новости.

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Наука Нейросеть научилась собирать кубик Рубика за 20 ходов DeepCubeA собирала кубики Рубика на тестах в среднем за 20 ходов, избрав в 60,3% случаев наикратчайшее решение — в том числе за рекордную 1 секунду.

Космос Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.

Политика Украинский закон о госязыке вызвал озабоченность ООН Заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по вопросам политики Розмари Ди Карло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Наука Перестройка хроматина мало повлияла на активность генов внутри него Немецкие исследователи обнаружили, что у плодовой мушки Drosophila melanogaster после масштабной перестройки трехмерной структуры хроматина уровень экспрессии многих генов остается таким же, как и до нее.

Спорт Синхронистка Ромашина стала 20-кратной чемпионкой мира Россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программе по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Политика Глава Белоруссии Лукашенко прибыл в Петербург После переговоров на Валааме президенты вернутся обратно в Петербург: там состоится пленарное заседание VI Форума регионов Беларуси и России, в котором Лукашенко и Путин также примут участие.

Автоспорт Боттас назвал условия, при которых он может перейти в «Феррари» Пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас рассказал о переговорах о новом контракте с немецкой командой, а также о том, при каких условиях он может стать гонщиком «Феррари».

Общество Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Спорт РУСАДА назвало самых проверяемых на допинг спортсменов России Чемпион России по лёгкой атлетике в беге на 800 метров Сергей Дубровский стал самым тестируемым на допинг спортсменом страны.

Происшествия Журналиста Голунова вызвали в Следственный комитет Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого в июне обвиняли по делу о сбыте наркотиков, и его защитников вызвали в Следственный комитет.

Футбол Неймар может перейти в «Ювентус» или «Баварию» Помимо каталонцев, бразилец рассматривает варианты с «Ювентусом» или мюнхенской «Баварии», а также мадридским «Реалом».

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Общество Россияне стали меньше бояться повторения Чернобыльской катастрофы Повторения Чернобыльской катастрофы боится почти каждый третий россиянин, однако 20 лет назад эта цифра была вдвое больше, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс" в среду.

Политика Иванишвили призвал нормализовать отношения России и Грузии Туристическое сотрудничество и торговые связи между Грузией и Россией крайне важны для обеих сторон, поэтому отношения между странами должны быть нормализованы.