ЖКХ
Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего домаРоссийская газета 12:58
Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
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