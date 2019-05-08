ЖКХ

Власти Магнитогорска объяснили счета за ЖКХ у жильцов рухнувшего домаРоссийская газета 12:58

Жители дома в Магнитогорске, пострадавшего от взрыва 31 декабря, получили квитанции по оплате ЖКХ с 1 апреля: в этот день людям официально разрешили вернуться в свои квартиры, так как дом был признан пригодным для проживания.
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