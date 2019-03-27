Экономика

Власти Ленобласти найдут работу сокращённым сотрудникам завода Ford78.ru вчера в 08:29

В настоящий момент на всеволожском заводе трудятся 969 сотрудников, из которых около 500 – жители Ленинградской области. Служба занятости региона готова предложить варианты трудоустройства каждому высвобождаемому работнику.
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Власти Ленобласти потребуют от Ford социальных выплат сотрудникам автозавода во Всеволожске

НТВвчера в 14:08

Служба занятости Ленобласти готова трудоустроить высвобождаемых сотрудников Ford

РЕН ТВвчера в 09:03

Власти Ленобласти помогут трудоустроить сотрудников завода Ford после его закрытия

DP.RUвчера в 08:49

Власти Ленобласти готовы трудоустроить сотрудников завода Ford в связи с его закрытием

ТАССвчера в 08:23

Ford официально уведомил власти Ленобласти о закрытии завода во Всеволожске

REGNUMвчера в 08:14

Работников всеволожского Ford переучат на электромонтеров и стропальщиков

47 новостейвчера в 07:59

В Ленобласти назвали сумму налоговых отчислений завода Ford

Российская газетавчера в 08:32
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Культура

YouTube удалил новые видео Парфенова и Дудя

Обновлено в 00:53
Общество

В Якутии запретили мигрантам работать

Обновлено в 05:29
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Общество

Суд перенес рассмотрение жалобы «Газпрома» на списание долгов за газ

Верховный суд Чечни перенес на 4 апреля рассмотрение жалобы "Газпром межрегионгаз Грозный" на списание долгов за газ жителям республики из- за отсутствия письменной позиции прокуратуры, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:34
Общество

Число приемных семей в Москве выросло более чем в семь раз

Обновлено в 01:18
Авто

Aurus занимается разработкой преемника парадного кабриолета ЗИЛ

Стало известно, как будет выглядеть новая разработка российского бренда Aurus – парадный кабриолет, который называют преемником «ЗИЛа».
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе

«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие

В Черном море началась стрельба

Помимо стрельб, служащие оперативно-боевых подразделений проведут десантирование без парашюта на корабль условного противника и его абордаж.
Обновлено вчера в 07:37
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Транспорт

Станцию московского метро «Каховская» закроют почти на два года

Станцию «Каховская» одноименной линии Московского метрополитена закроют с 30 марта до завершения строительства участка Большой кольцевой линии (БКЛ) в 2020 году.
Обновлено в 04:28
Футбол

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера главным тренером

«Манчестер Юнайтед» утвердил Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Динамо» может не сыграть на новой арене в этом сезоне

Стоит отметить, что до конца текущего сезона москвичи сыграют шесть домашних матчей: с "Локомотивом" в 21-м туре, "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями Советов" (24-й тур), "Ахматом" (26-й тур), "Ростовом" (28-й тур), "Арсеналом" (30-й тур).
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Выручка FESCO в 2018 году выросла на 30,3%

Консолидированная выручка транспортной группы FESCO в 2018 году по МСФО выросла на 30,3% год к году, до 57,0 млрд рублей на фоне оживления экономической ситуации и роста объемов транспортировки.
Обновлено в 06:01
Футбол

Люка Эрнандес подписал контракт с «Баварией»

Обновлено вчера в 12:46
Экономика

В России резко подскочили цены на авиабилеты

Отмечается, что темпы подорожания авиабилетов за два месяца 2019 года втрое выше, чем за весь 2018 год.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Космос

Стало известно, когда Марс превратился в пустыню

По данным ученых, примерно 3,7 миллиарда лет назад атмосфера Красной планеты значительно истончилась.
Обновлено в 05:20
Наука

Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака

С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

НАТО намерено расширить сотрудничество с Грузией по Чёрному морю

Специальный представитель генсека НАТО по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурай заявил, что альянс готов расширить сотрудничество с Грузией, в частности в сфере обеспечения безопасности Чёрного моря.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Культура

Сериал «Секс в большом городе» получит продолжение

Компании Paramount Television и Anonymous Content приобрели права на экранизацию новой книги Кэндис Бушнелл – автора "Секса в большом городе".
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Гуаидо назначил на 6 апреля начало операции по свержению Мадуро

Обновлено вчера в 15:57
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика

Помпео: США надеются на одобрение НАТО новых мер против России

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО одобрить на следующей неделе серию мер в ответ «на действия России в Крыму и Азовском море».
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Видео с пьяным сыном Порошенко слили в сеть, пишут СМИ

Портал Ura.ru рассказал, что в социальной сети "Вконтакте" якобы появилось видео с нетрезвым младшим сыном президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:52
Игры

Безумный слух: FromSoftware и Джордж Мартин работают над совместной игрой

Как сообщает автор Spawn Wave, следующая игра FromSoftware, которую могут анонсировать уже на Е3 2019, станет первой серьёзной попыткой студии в более традиционном открытом мире.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Жителя Хабаровского края осудили за убийство кота

Суд в Хабаровском крае отправил в колонию-поселение жителя Николаевска-на-Амуре, который повесил кота на балконе.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Задержали бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова

Бывшего министра открытого правительства подозревают в создании преступного сообщества и получении денег обманным путём.
Обновлено вчера в 00:58
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Всеволожск
Город в России
Город в России, административный центр Всеволожского района Ленинградской области и входящего в его состав муниципального образования «Город Всеволожск».
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