Экономика
Власти Ленобласти найдут работу сокращенным сотрудникам завода FordМР7.ру вчера в 11:17
Власти Ленобласти пообещали найти работу сокращенным сотрудникам завода Ford во Всеволожске, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение американской корпорации не принесет экономике Ленобласти существенных убытков.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:56, Ашберн
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию
Аснис отметил, что слухи о «заманивании» оперативниками Абызова с территории другого государства не соответствуют действительности, так как он постоянно пребывает в России с семьей.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
«Коммерсант» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
Обвиняемый в хищении 4 млрд рублей экс-министр Михаил Абызов создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных групп.
Обновлено в 02:27
Экономика
Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa
Visa и бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс» запустили для банков сервис оценки вероятности дефолта заемщиков, рассказала гендиректор платежной системы в России Екатерина Петелина.
Обновлено вчера в 16:36
Спорт
Отец Загитовой не смотрел прокат дочери на чемпионате мира
Ильназ Загитов, отец российской фигуристки Алины Загитовой, которая стала чемпионкой мира в Сайтаме, отметил, что не смотрел выступление дочери.
Обновлено в 04:48
Общество
Названа средняя зарплата башкирских врачей после скандала в роддоме
В Башкирии, где разгорелся скандал вокруг зарплат сотрудников роддома в Салавате, врачи могут заработать до 65 600 рублей.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода
Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась украшениями за 3,2 миллиона рублей
Телеведущая опубликовала фотографию драгоценных украшений, общая стоимость которых превышает три миллиона рублей.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Первая подлодка «Варшавянка» для ТОФ спущена на воду в Петербурге
В Петербурге на предприятии "Адмиралтейские верфи" 28 марта на воду спустили первую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Варшавянка", предназначенную для Тихоокеанского флота "Петропавловск-Камчатский".
Обновлено в 04:45
Общество
Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
Обновлено в 03:44
Интернет
В WhatsApp появится «темный» режим
Новая функция доступна только в бета-версии, дата релиза которой не называется Популярный мессенджер WhatsApp может получить функцию "темного" режима, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:49
Футбол
Алексей Миранчук: «Баринов — молодец. Не поддался на провокацию болельщика»
После общения с болельщиками Миранчук в эксклюзивном интервью Sport24 рассказал о борьбе за чемпионство, конкуренции с братом, ответил Погребняку и встал на защиту Баринова.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Ирина Агибалова похудела на 21 килограмм за 3,5 месяца
Ирина Агибалова сильно похудела и была готова предстать перед публикой в приталенном платье известного дизайнера.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье
Вопросы демографии обсудили в администрации Великих Лук
26 марта состоялось I заседание координационного Совета по демографии при администрации города Великие Луки.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Наука
Всего одна бутылка вина в неделю увеличивает риск возникновения рака
С точки зрения абсолютного риска, исследователи заявили, что одна бутылка вина в неделю связана с повышенным абсолютным пожизненным риском рака для некурящих мужчин на 1% и некурящих женщин на 1,4%.
Обновлено в 00:44
Экономика
Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка
Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Общество
В Приморье задержано судно под флагом Кипра
Капитан порта Находка в Приморье по просьбе профсоюза задержал теплоход Ocean Crown под флагом Кипра из-за жалоб моряков на низкую зарплату, скудное питание и плохое качество питьевой воды.
Обновлено в 03:14
Хоккей
Аналитики выбрали фаворита первого матча серии СКА и ЦСКА
Букмекеры определили фаворита стартового матча серии плей-офф Кубка Гагарина между петербургским СКА и московским ЦСКА.
Обновлено в 04:02
Недвижимость
Банк «Дом.РФ» запускает ипотеку на готовые и строящиеся дома
Банк "Дом.РФ" запускает ипотеку на покупку готового или строящегося дома с земельным участком без дополнительного залога, говорится в сообщении кредитной организации.
Обновлено в 02:51
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Спорт
Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону
Обновлено в 04:32
Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя.
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Саратове задержан полицейский, потребовавший взятку от мигранта
В Саратове сотрудник полиции подозревается в получении взятки, сообщает СУ СК.В марте 2019 г. заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции Октябрьского района потребовал от иностранного гражданина взятку в размере 220 тыс. руб. за регистрацию мигранта и членов его семьи в Саратове, а также за предоставление им гражданства РФ.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью
Адлерский районный суд Сочи за хулиганство на борту самолета назначил 34-летнему жителю Петербурга наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселения.
Обновлено в 04:43