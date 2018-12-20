Общество

Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБ
РИА Новости
вчера в 07:55

Документы будут опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе - kgb.arhivi.lv. Сейм Латвии принял 4 октября в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года.
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