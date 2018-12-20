Общество
Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБ
Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБРИА Новостивчера в 07:55
Документы будут опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе - kgb.arhivi.lv. Сейм Латвии принял 4 октября в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года.
РИА Новостивчера в 07:55
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Общество
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Владимир Путин пообещал помочь онкобольному мальчику
В ходе большой пресс-конференции журналист из Владивостока попросил Владимира Путина помочь трёхлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово Иркутской области.
Обновлено в 12:39
Общество
Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой
Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Обновлено в 08:59
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии
Обновлено в 11:37
Общество
В новых плацкартных вагонах могут удлинить полки
Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочернее общество РЖД) рассматривает возможность увеличения длины полок в новых плацкартных вагонах, сообщила заместитель генерального директора компании Марина Жегулина в рамках "Транспортного лектория".
Обновлено в 13:33
Общество
Население России сократится впервые за 10 лет
Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилась на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
Обновлено в 09:21
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Собянин открыл новую станцию метро «Беломорская»
На севере Москвы первых пассажиров сегодня приняла новая станция "зеленой" ветки метро - "Беломорская".
Обновлено в 03:18
Общество
МВД России решило заблокировать статью об употребляющей героин девушке
Ведомство провело проверку статьи под названием «Героин — собственность модели», в которой рассказывается о девушке, употребляющей героин в течение десяти лет.
Обновлено в 06:19
Общество
Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле Шакро
Депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч подал в Октябрьский районный суд Белгорода иск о защите чести и достоинства к шести СМИ и четырем гражданам.
Обновлено в 12:46
Общество
В Москве предложили увеличить штраф за неоплату парковки в два раза
В Московскую городскую думу внесён проект поправок к статье 8.14 столичного Кодекса об административных правонарушениях относительно повышения штрафа за неоплату парковки с 2500 до 5000 рублей.
Обновлено в 01:53
Общество
Закон о животных нашел противников в Совете федерации
Закон о животных нашел противников в Совете федерации Глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что принятый Госдумой закон об ответственном обращении с животными представляет собой «правовой хаос».
Обновлено в 13:30
Общество
В Москве средняя зарплата учителей превышает 107,5 тыс. рублей
За 11 месяцев 2018 года средняя зарплата учителя в Москве составила 107,6 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 11:55
Транспорт
10-балльные пробки прогнозируются в Москве 26 декабря
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует десятибалльные пробки в Москве 26 декабря, в день проведения Общероссийской новогодней елки.
Обновлено в 04:57
Общество
С сайта мэрии Москвы в интернет утекли данные о платежах граждан
Утечка квитанций физических лиц произошла с сайта mos.ru мэрии Москвы.
Обновлено в 06:51