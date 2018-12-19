Общество
Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБ
Власти Латвии опубликуют секретные документы КГБРИА Новостивчера в 07:55
Документы будут опубликованы на сайте Латвийского национального архива www.arhivi.gov.lv в разделе - kgb.arhivi.lv. Сейм Латвии принял 4 октября в окончательном чтении закон о публикации документов советского Комитета госбезопасности в интернете до конца текущего года.
РИА Новостивчера в 07:55
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Общество
В ГИБДД поддержали проверку знаний ПДД при замене прав
Глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею о проверке знаний правил дорожного движения при замене водительского удостоверения через каждые 10 лет.
Обновлено в 04:30
Общество
Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой
Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Обновлено в 08:59
Общество
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии
Ожидается, что в этом году Дед Мороз и Йоулупукки навестят ребят в финском городе Лаппеенранте, после чего отправятся в российский Выборг.
Обновлено в 11:37
Общество
Президент пообещал помочь в лечении тяжелобольного мальчика
Обновлено в 10:07
Общество
МВД России решило заблокировать статью об употребляющей героин девушке
Ведомство провело проверку статьи под названием «Героин — собственность модели», в которой рассказывается о девушке, употребляющей героин в течение десяти лет.
Обновлено в 06:19
Общество
Население России сократится впервые за 10 лет
Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилось на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
Обновлено в 09:21
Транспорт
В Москве открыли станцию метро «Беломорская»
В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:05
Общество
Штрафы за неоплаченную парковку в Москве собираются удвоить
«В настоящий момент размер взимаемого административного штрафа за неоплату размещения транспортного средства на платной городской парковке в соответствии со статьей 8.14 КоАП города Москвы составляет 2 500 рублей, что не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности», — указано в пояснительной записке.
Обновлено в 02:01
Общество
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных
С сайта мэрии Москвы произошла массовая утечка личных данных.
Обновлено в 06:49
Общество
Путин обещал помочь детдомовцам Петербурга построить футбольное поле
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым о помощи в строительстве крытого футбольного поля для детей из детских домов и неблагополучных семей в городе.
Обновлено в 05:08
Общество
Более 200 елочных базаров открылись в Москве
В прошлом году в Москве 20 декабря открылось 206 елочных базаров в разных районах города.
Обновлено в 02:49
Общество
Средняя зарплата учителя в Москве составила 108 тысяч рублей
В 2016 году средняя зарплата учителя в столице составляла 77,6 тысяч рублей, в 2017 году — 85,9 тысяч рублей.
Обновлено в 08:53
Транспорт
На дорогах РФ появится шумовая разметка
На разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Депутат Скоч подал в суд на журналистов из-за статей о деле «Шакро»
Депутат Госдумы от Белгородской области Андрей Скоч подал в Октябрьский районный суд Белгорода иск о защите чести и достоинства к шести СМИ и четырем гражданам.
Обновлено в 12:46
Общество
В Москве одобрены планировки нескольких кварталов реновации
В столице одобрено несколько кварталов реновации, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на Москомстройинвест.
Обновлено в 09:08