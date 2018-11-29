Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.

Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику

Армия и оружие Армия и оружие На орбиту вывели три новых российских военных спутника

Армия и оружие Армия и оружие В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.

Армия и оружие Армия и оружие Новая система С-400 заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае Новая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф» зенитного полка Восточного военного округа заступила на боевое дежурство в Хабаровском крае.

Армия и оружие Армия и оружие Из зоны деэскалации в Идлибе вернулось более 30 тысяч мирных граждан По данным Попова, за все время работы пунктов пропуска в Абу-эд-Духуре через коридор прошло более тридцати тысяч мирных граждан.

Армия и оружие Армия и оружие ВВС Бельгии заявили о перехвате российских истребителей над Балтикой

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о создании нового музея ВКС Министерство обороны РФ построит в парке «Патриот» Центральный музей Воздушно-космических сил (ВКС), сообщает 30 ноября пресс-служба ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Пять самых смертоносных кораблей ВМФ России назвали в США В США назвали пятерку самых опасных российских боевых кораблей.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Госдеп США разрешил продажу Польше 20 ракетных систем на $655 млн «Госдепартамент принял решение о разрешении возможной продажи Польше артиллерийских ракетных установок высокой мобильности (HIMARS) М124 и связанного с ними оборудования на предварительную сумму в 655 миллионов долларов», - говорится в сообщении министерства обороны Соединенных Штатов.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest оценил новый автомат Калашникова АК-308 Как и в случае с АК-101 и 102, новый автомат является почти идентичным вариантом нынешних флагманов Калашникова, созданных исключительно для экспорта.

Армия и оружие Армия и оружие СБУ опубликовала перехват переговоров российских лётчиков Служба безопасности Украины утверждает, что сумела перехватить переговоры экипажа российского истребителя Су-30 и вертолета Ка-52 с военным руководством в ходе инцидента в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны Украины: замеченные над воинскими частями дроны будут сбиты В Минобороны Украины заявили, что ведомство будет сбивать все дроны, которые заметит над территориями украинских полигонов и воинских частей.

Армия и оружие Армия и оружие США заморозили поставку боевых вертолетов Пакистану Речь идет о поставке 12 боевых вертолетов AH-1Z Viper корпусу армейской авиации страны.