Политика

Власти ЛНР передали Украине 60 заключенныхРосбалт 10:25

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Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали 60 заключенных из тюрем, которые расположены на территориях, подконтрольных ЛНР, представителям Украины. Передача прошла в городе Счастье Луганской области 24 мая.
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Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Росбалт10:25

60 заключенных из тюрем ЛНР передали украинской стороне

Новостной фронт08:28
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