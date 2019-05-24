Власти ЛНР передали Украине 60 заключенныхРосбалт 10:25

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали 60 заключенных из тюрем, которые расположены на территориях, подконтрольных ЛНР, представителям Украины. Передача прошла в городе Счастье Луганской области 24 мая.

Происшествия Взрыв произошел в центре Лиона, есть пострадавшие Как отмечается, взрыв произошел на пешеходной улице в центре города на углу улицы Виктора Гюго и улицы Сала, недалеко от площади Белькур, во втором округе Лиона.

Политика На Украине возбудили третье уголовное дело против Порошенко Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Здоровье В Севастополе сменился главврач онкодиспансера В Севастополе сменился главный врач онкологического диспансера.

Шоу-бизнес Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.

Авто Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.

Происшествия В Дагестане СК просит суд об аресте имущества фигурантов дела об ОПС Следователи просят суд арестовать более 300 объектов недвижимости на сумму 20 миллиардов рублей, которые принадлежат фигурантам дела о создании преступного сообщества (ОПС), занимавшегося махинациями с землей в Дагестане, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Армия и оружие США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток Дональд Трамп объявил, что США дополнительно отправят около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток.

Игры В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Хоккей Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия "Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Авто Skoda показала первый вседорожный Superb Scout В Братиславе бы представлен универсал повышенной проходимости Skoda Scout с увеличенным клиренсом на основе модели Superb.

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России» В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.

Происшествия Серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга казнили в США Серийный убийца Роберт Джозеф Лонг, известный по прозвищу «Бобби», был казнен в американском штате Флорида.

Здоровье Жительница Камчатки отсудила более 2,5 млн рублей за врачебную ошибку Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Армия и оружие Россия отправит своих военных в Конго Российские специалисты будут обучать своих коллег работе с боевой техникой отечественного производства, которая стоит на вооружении африканской республики.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.