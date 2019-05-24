Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенныхРосбалт 10:25
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики передали 60 заключенных из тюрем, которые расположены на территориях, подконтрольных ЛНР, представителям Украины. Передача прошла в городе Счастье Луганской области 24 мая.
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Происшествия
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"Россия выиграла восемь матчей подряд и в ранге лучшей сборной турнира вышла в полуфинал, где встретится со сборной Финляндии", - комментирует произошедшее финское издание Intalenti.
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Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
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Заплатив за обследование и оперативное вмешательство более 1 млн 100 тыс. рублей, женщина надеялась на высококвалифицированную медицинскую помощь московских хирургов, положительный результат и скорейшее выздоровление.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
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«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
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