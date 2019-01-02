Политика
Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая
Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из КитаяRT на русскомвчера в 22:59
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в 2018 году регион посетили более 4 тыс. туристов из Китая.
RT на русскомвчера в 22:59
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с чего всё началось
Турпоток из Китая в Крым в 2018 году вырос в два с половиной раза, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.РИА Новостивчера в 22:37
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Власти Крыма ожидают участие делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме
RT на русскомвчера в 23:45
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Политика
WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство
Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина
"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»
Обновлено вчера в 19:43
Политика
NASA продолжает планировать визит Рогозина в США
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки
Обновлено вчера в 12:47
Политика
Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета
Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов
Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху
Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Спутник НОРАД прекратил свое существование
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко
Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко прокомментировал перенос новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:08