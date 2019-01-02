Политика

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая
RT на русском
вчера в 22:59

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в 2018 году регион посетили более 4 тыс. туристов из Китая.
RT на русскомвчера в 22:59
с чего всё началось

Власти Крыма отчитались о более чем двукратном росте турпотока из Китая

Турпоток из Китая в Крым в 2018 году вырос в два с половиной раза, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
РИА Новостивчера в 22:37

Подробнее о событии

Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза

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В Крыму зафиксировали резкий рост турпотока из Китая

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Постпред Крыма рассказал, чем полуостров заинтересовал зарубежных инвесторов

Вести.Ruвчера в 22:52

Власти Крыма ожидают участие делегации из Китая в Ялтинском экономическом форуме

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В Крыму рассказали о стремительном росте турпотока из Китая

РЕН ТВвчера в 22:43

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В Китае заинтересовались крымскими винами и безалкогольными напитками

РИА Новостивчера в 22:42
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Политика

WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Политика

Володин передал новому президенту Бразилии приветствие от Путина

"В ходе встречи нового президента с главами делегаций, прибывших для участия в инаугурации, состоялась беседа Болсонару с председателем Госдумы Володиным, в ходе которой председатель Госдумы передал поздравление и слова приветствия от президента России Владимира Путина", - сообщили в пресс-службе Госдумы.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки

Обновлено вчера в 12:47
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

В гостях у Болсонару: Помпео встретился с Нетаньяху

Решение Вашингтона о выводе войск из Сирии не отразится на сотрудничестве с Тель-Авивом, заявил американский госсекретарь Майк Помпео израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху на встрече в Бразилии.
Обновлено вчера в 17:42
Политика

Спутник НОРАД прекратил свое существование

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко

Генеральный директор украинского телеканала «1+1» Александр Ткаченко прокомментировал перенос новогоднего поздравления президента Украины Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:08
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