Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в 2018 году регион посетили более 4 тыс. туристов из Китая.

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Энергетика Энергетика Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Экономика Экономика Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд По данным Пенсионного фонда России, численность граждан, которые получают пенсию по старости, составляет на 1 октября 2018 года 40 млн, из них работающих пенсионеров - 9,25 млн человек.

Энергетика Энергетика АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.

Экономика Экономика Банк «Открытие» присоединил Бинбанк Две санируемых ЦБ РФ кредитных организации - банк "ФК Открытие" и Бинбанк - завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года.

Экономика Экономика Банкнота в 500 евро доживает последние дни В январе 2019 года большинство европейских стран прекратят выпуск банкноты в 500 евро.

Экономика Экономика В России с 1 января 2019 года повысилась ставка НДС до 20% и акцизы С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же "заплатить" из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.

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Финансы Финансы Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть.

Экономика Экономика В России начала работать система быстрых платежей С января этого года в России заработает новый сервис, подготовленный Центробанком, - система быстрых платежей (СБП).

Экономика Экономика В Госдуме увидели угрозу от «российских офшоров» Закон о «российских офшорах» создает неравные условия для отечественных товаропроизводителей.

Экономика Экономика В Госдуме видят перспективы дедолларизации экономики В Госдуме поддерживают ЦБ в дедолларизации экономики, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Экономика Экономика Вступил в силу закон о страховании вкладов малого бизнеса С 1 января вступил в силу закон о страховании средств малых предприятий, сообщает ИА REGNUM.