Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из ДнепраРИА Новости 14:47

Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Читать в источнике
Комментировать103
с чего всё началось

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.
ТАСС07:58

Подробнее о событии

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

РБК16:08

Эксперт: У России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра

Взгляд.ру13:35

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

ТАСС07:58

Украина не имела права перекрывать Северо-Крымский канал. После этого начало затапливать Херсонскую область

КП - Крым13:22

Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра

RT на русском10:24

В Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров

Московский Комсомолец09:31

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

РИА Новости14:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 22:43, Вашингтон
Финансы

Аргентинская биржа рухнула почти на 40%

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился в понедельник на 37,93%. Это стало одним из худших его падений в истории страны .
Обновлено в 18:31
Автоспорт

Албон заменит Пьера Гасли в «Ред Булл», Квят остался в «Торо Россо»

Обновлено в 07:58
Общество

Опрос: россияне видят обман в уменьшении размера упаковок товаров

72% россиян указывают, что за последние пять лет объем и вес упаковок товаров уменьшились, однако цена на них сохранилась или даже увеличилась.
Обновлено в 13:34
Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтинг

ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ).
Обновлено в 17:56
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил винтовкой голову работнице тира

В Анапе пьяный мужчина напал на работницу тира и разбил её лоб прикладом пневматической винтовки.
Обновлено в 15:43
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

Трамп: США «многое поняли» после взрыва в Архангельской области

США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 17:40
Политика

Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове

Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено в 12:44
Общество

Блогер Варламов включил Красноярск в топ лучших городов России

Московский блогер Илья Варламов обновил в своем «Живом журнале» рейтинг городов России, в которых он хотел бы пожить.
Обновлено в 21:27
Армия и оружие

В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса»

«Российская газета» называет машину «танком ядерного апокалипсиса». На боевую машину обратили внимание пользователи соцсетей.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Россиянка пыталась вывезти в Китай в своих кроссовках 2 кг золота

Обновлено в 11:57
Политика

Лондон готов вместе с Брюсселем пересмотреть сделку по Brexit

Фото: mycustomer.com Лондон готов обсуждать с Брюсселем изменения сделки по Brexit.
Обновлено в 21:35
Политика

Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено в 22:25
Общество

ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей

Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Технологии

СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков

В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено в 21:04
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Обновлено в 10:35
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка

Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие

В ДНР заявили о применении Украиной 122-миллиметровой артиллерии

Обновлено в 10:58
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Якутии

В результате аварии погибли пять человек, еще четыре пострадали, передает «РИА Новости».
Обновлено в 20:05
Политика

Власти США ужесточают правила выдачи грин-карт

Пресс-служба Белого дома США опубликовала распоряжение, которое позволяет американским властям отказывать в выдаче постоянного вида на жительство в Соединённых Штатах тем иммигрантам, которые по приезде полагаются на социальные выплаты от государства.
Обновлено в 16:22
Здоровье

Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек

Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено в 22:12
Общество

Лоукостер «Победа» сообщил о DDoS-атаке во время распродажи билетов

Сайт авиакомпании «Победа» работает с перебоями на фоне начала распродажи билетов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:09
Общество

Названы самые востребованные профессии в России

ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил десять наиболее востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено в 20:25
Происшествия

В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку

Обновлено в 20:41
Происшествия

СК оправдал действия полицейских, сломавших ногу задержанному 27 июля

Обновлено в 12:12
Общество

Новые правила электронной подписи от Росреестра: что нужно знать

Речь идёт об использовании подписи при сделках с недвижимостью Со вторника, 13 августа, в России будут действовать новые правила использования электронной подписи.
Обновлено в 21:40
Футбол

«Нижний Новгород» арендовал форварда «Рубина» Сагитова

Нападающий "Рубина" Артур Сагитов проведет текущий сезон на правах аренды в составе "Нижнего Новгорода", сообщает официальный Twitter казанцев.
Обновлено в 15:07
Общество

Площадь лесных пожаров в Сибири начала сокращаться

Обновлено в 20:14
Происшествия

Медведь убил грибника в Хабаровском крае

Обновлено в 22:06
Политика

Reuters назвал вероятного нового посла США в России

Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы назначить новым послом в России Стивена Бигана – дипломата, который внес большой вклад в переговоры с КНДР о ядерном разоружении.
Обновлено в 20:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное