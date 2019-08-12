Политика

Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из ДнепраРБК 16:08

Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
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Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
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