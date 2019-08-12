Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из ДнепраРБК 16:08
Власти Республики Крым намерены обратиться к федеральным властям с просьбой инициировать переговоры с Украиной по пропуску на полуостров вод реки Днепр, которые были заблокированы Украиной.
Читать в источнике
Оценить127
с чего всё началось
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России.ТАСС07:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:41, Ашберн
Здоровье
Резкий рост заболеваемости корью зафиксирован в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассказала о резком росте заболеваемости корью.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Трамп о взрыве в Архангельской области: США многое поняли
По словам Трампа, «США многое поняли после взрыва ракеты».
Обновлено в 18:48
Армия и оружие
Зариф: США превратили Персидский залив в пороховую бочку
Американская торговля оружием превратила регион Персидского залива в пороховую бочку, которая может взорваться в любой момент, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 17:05
Происшествия
В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца
Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Футбол
Оньекуру, которым интересовался ЦСКА, перешел в команду Головина
Нападающий Хенри Оньекуру перешел из «Эвертона» в «Монако». Нигериец подписал контракт с клубом лиги 1 на пять лет.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В жилом доме в Москве произошел взрыв газа
Обновлено в 11:55
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила рыбалки
Обновлено 09 августа в 19:37
Футбол
«Бавария» обыграла «Энерги» на старте Кубка Германии
Футболисты мюнхенской «Баварии» в матче первого раунда Кубка Германии в гостях переиграли клуб «Энерги».
Обновлено в 16:42
Общество
Выпускники колледжей не станут сдавать ЕГЭ по решению Минпросвещения
Глава Министерства просвещения Ольга Васильева заявила, что ведомство решило не вводить обязательную сдачу ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов.
Обновлено в 13:32
Политика
В США ужесточат правила получения виз
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала новое правило, согласно которому ужесточаются правила выдачи виз.
Обновлено в 16:27
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения судебных процессов
Краснодарскую судью Елену Хахалеву отстранили от судебных процессов. Теперь она займется научно-консультационной работой.
Обновлено в 16:04
Политика
Ущерб от потери российских туристов оценили в Грузии
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:38
Политика
Во Владимирской области ищут наблюдателей за сентябрьскими выборами
Движение в защиту прав избирателей «Голос» ведет набор наблюдателей, которые проследят за честностью и прозрачностью выборов во Владимирской области.
Обновлено в 06:33
Финансы
Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов
Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
Американские ученые сравнили 1773 человеческих метагеномов, обнаружив около четырех тысяч белковых семейств, большинство из которых не были ранее описаны из-за маленького размера, затрудняющего идентификацию.
Обновлено вчера в 17:16
Культура
В городах РФ откроют еще семь парков «Россия - моя история» до 2022 года
Исторические парки "Россия - моя история" в ближайшие три года будут открыты еще в семи городах РФ.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
В России назвали провальные самолеты СССР
Обновлено в 17:06
Политика
В Израиле предостерегли Россию от сделок с Турцией по Су-35
Обновлено в 08:20
Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Футбол
Семин оценил трансферную кампанию клубов РПЛ
Наставник "Локомотива" Юрий Семин дал оценку трансферным кампаниям клубов Российской премьер-лиги, передает "Вести.ru".
Обновлено в 18:07
Авто
В российском офисе GM назначили нового гендиректора
Новым генеральным директором General Motors в России и СНГ назначен Чиприан Сута.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Гатчинского священника отстранили от служения после крещения ребенка
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Уровень воды в Амуре у Хабаровска приблизился к опасной отметке
Согласно прогнозам, 12-14 августа уровень Амура у Хабаровска может подняться до 600 см. Эта отметка считается опасной.
Обновлено в 01:45
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Обновлено в 14:12
Политика
Запрет на продукцию Huawei и ZTE для ведомств США вступил в силу
Запрет на закупку ведомствами Соединенных Штатов продуктов и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE вступает в США в силу во вторник, 13 августа.
Обновлено в 19:33
Наука
Исследователи изобрели катушки для очистки океана от пластика
Обновлено в 15:03
Недвижимость
Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало
Обновлено в 09:40