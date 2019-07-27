Политика

Крым ответил на предложение пустить поезда с Украины на полуостровBFM.ru 02:20

По мнению просителя, украинцы вынуждены переплачивать нелегальным перевозчикам, чтобы попасть на территорию Крыма.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров

Ранее на сайте украинского президента Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой пустить поезда в Крым и сделать это раньше, чем начнут ездить поезда через Крымский мост.
РИА Новостивчера в 20:23

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В Крыму прокомментировали просьбу украинцев вернуть поезда на полуостров

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Украинцы просят Зеленского возобновить авиасообщение с Россией

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В Крыму ответили на просьбу украинцев вернуть поезда через границу

Lenta.ruвчера в 20:46

В Крыму заявили о готовности к возобновлению ж/д сообщения с Украиной

РЕН ТВвчера в 20:40
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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Оскар ведет переговоры с «Миланом» и «Интером»

Полузащитник "Шанхай СИПГ" Оскар в интервью PassioneInter.com сообщил, что хочет вернуться в Европу.
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В Японии частная ракета после запуска упала в море

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Общество

Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Рособрнадзор определил минимальные баллы, необходимые выпускнику для получения аттестата и поступления вузы.
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Политика

Генпрокурор США потребовал от россиянина Винника $100 млн

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Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама

Власти Бахрейна привели в исполнение смертный приговор в отношении трех человек, обвиняемых в терроризме и убийстве имама, передает агентство BNA со ссылкой на заявление генпрокурора Ахмада аль-Хамади.
Обновлено в 02:11
Общество

Названы самые стыдные ошибки в речи

Ученые рассказали о топ-10 ошибках в речи, за которые бывает стыдно людям, говорящим на русском языке.
Обновлено в 02:48
Общество

Собянин: на митинге оппозиции готовятся провокации

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что порядок в городе во время несогласованного митинга в поддержку экс-кандидатов на выборы в Мосгордуму «будет обеспечен в соответствии с действующим законом».
Обновлено в 03:01
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

В начале следующей недели москвичей ожидает резкое похолодание, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Обновлено в 04:34
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Участники чемпионата мира пострадали от обрушения в ночном клубе

Обновлено в 02:58
Политика

Зеленский прибыл в Одессу в экономклассе

Обновлено в 03:39
Экономика

«Восточный» попытался арестовать долю Baring Vostok в банке

«Восточный» подал в суд заявление об аресте доли фонда Baring Vostok в банке.
Обновлено вчера в 08:51
Авто

Volkswagen презентовал бюджетный кроссовер Jetta VS5

Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Врачи сообщили, что состояние Инны Чуриковой остается тяжелым

"Состояние тяжелое", - сказал ТАСС собеседник агентства.
Обновлено в 03:46
Политика

Украинцы подписали новую петицию об увольнении главы офиса президента

Петиция с требованием уволить главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана набрала на сайте главы государства необходимые для ее рассмотрения 25 000 голосов.
Обновлено в 04:21
Политика

Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией

Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.
Обновлено в 01:43
Политика

Волкер сообщил о подготовке визита Зеленского в США

Как сообщалось, 25 июля американский лидер Дональд Трамп и украинский президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого договорились предметно обсудить практические вопросы двустороннего взаимодействия во время визита главы Украины в Соединённые Штаты.
Обновлено в 04:17
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать

ЦБ снизил ключевую ставку и напомнил, что скоро прекратит это делать Банк России вчера понизил ключевую ставку с 7,5% годовых на стандартный шаг — до 7,25% годовых.
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Шоу-бизнес

Старшие сыновья Яны Рудковской стали студентами МГИМО

Несколько часов назад продюсер поделилась радостной новостью о том, что её старшие сыновья стали студентами МГИМО.Рудковская воспитывает троих детей от двух браков: сыновей от союза с Батуриным, Андрея и Николая, один из которых является приемным, и сына Сашу от нынешнего мужа Евгения Плющенко.
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Происшествия

В строящемся доме полузащитника «Арсенала» Эль-Ненни обнаружен труп

В строящемся загородном доме полузащитника лондонского "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни в Египте обнаружено мертвое неопознанное тело.
Обновлено в 03:05
Футбол

«Реал» и «Атлетико» забили 10 голов в товарищеском матче

«Атлетико» и «Реал» в мадридском дерби на предсезонном турнире Международного кубка чемпионов забили десять голов.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
Спорт

Сборная России пробилась на чемпионат мира по пляжному футболу

Обновлено вчера в 15:23
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Сотрудники СК проводят новые обыски у активистов и незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Сотрудники СК утром пришли с обыском в квартиру пресс-секретаря Фонда борьбы с коррупцией Киры Ярмыш и сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова.
Обновлено в 03:00
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«Нафтогаз» прокомментировал планы «Газпрома» продлить транзит на год

Ранее источник агентства Reuters сообщил, что «Газпром» не против продления контракта по транзиту газа через Украину, который истекает в этом году.
Обновлено вчера в 10:30
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Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование гола

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Ефим Зисьевич Фикс
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Заместитель Председателя Государственного совета Республики Крым с 5 октября 2016 года. Секретарь Крымского республиканского комитета СДПУ с 1996 по 2010 год.
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