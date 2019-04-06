Общество
Власти Крыма отказались от курортного сбораБИЗНЕС Online 08:20
Власти Крыма отказались участвовать в эксперименте по взиманию курортного сбора. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает ТАСС. Накануне это решение озвучил и глава республики Сергей Аксенов.
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Перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 млн до 50 млн руб., но при этом администрирование займет достаточно много времени, будут определенные проблемы. Сбор ради сбора. Какой смысл? Администрирование по сумме во столько же обойдется, сколько денег будет собрано.
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«Мы пошли навстречу пожеланиям бизнеса» - Волченко об отсрочке курортного сбора
РИА Новости Крымвчера в 05:23
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