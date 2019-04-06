Общество
Власти Крыма отказались от курортного сбораБИЗНЕС Online 08:20
Власти Крыма отказались участвовать в эксперименте по взиманию курортного сбора. Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, передает ТАСС. Накануне это решение озвучил и глава республики Сергей Аксенов.
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Перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 млн до 50 млн руб., но при этом администрирование займет достаточно много времени, будут определенные проблемы. Сбор ради сбора. Какой смысл? Администрирование по сумме во столько же обойдется, сколько денег будет собрано.
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«Мы пошли навстречу пожеланиям бизнеса» - Волченко об отсрочке курортного сбора
РИА Новости Крымвчера в 05:23
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Спорт
Задолжавшая IBU миллионы биатлонистка задумалась о кредите
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина рассказала о долге Международному союзу биатлонистов (IBU), который равен 31 тысяче евро (примерно 2 миллиона 263 тысячи рублей).
Обновлено в 09:00
Общество
В Москве прошло первое обучение добровольцев для сопровождения Бессмертного полка
В субботу, 6 апреля, в стенах Общественной палаты России состоялось обучение тим-лидеров в рамках подготовки к сопровождению шествия Бессмертного полка в Москве; тим-лидеры – это лучшие волонтеры, которые будут координировать добровольцев, задействованных в сопровождении Бессмертного полка.
Обновлено в 10:52
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Бывшего замминистра культуры обвинили в создании ОПС
Обновлено в 10:08
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Польша намерена закупить у США более 30 F-35
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика планирует закупить у США 32 истребителя пятого поколения F-35.
Обновлено в 09:51
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Музыка
«Альянс» представил клип на культовую песню с 32-летним опозданием
В Сети появился клип на культовую песню "На заре" из репертуара советской рок-группы "Альянс".
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Наука
Квантовый компьютер Лукина решил первую серьезную задачу
Квантовый компьютер, построенный группой ученых под руководством профессора физики Гарвардского университета (США) Михаила Лукина, решил свою первую серьезную научную задачу — при помощи квантовой вычислительной машины удалось экспериментально подтвердить теорию, которая описывает появление Вселенной и переходы вещества между разными агрегатными состояниями.
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Армия ливийского правительства атаковала силы Хафтара
Обновлено в 08:38
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Культура
Патриарх Грузии назвал Данелию великим русским и грузинским кинорежиссером
Католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй выразил соболезнование в связи со смертью Георгия Данелия отметив, что он был и русским, и грузинским великим кинорежиссером, который оставил "неизгладимый след в истории искусства".
Обновлено в 10:13
Политика
Зюганов поддержал идею участия Госдумы в формировании правительства
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею спикера Государственной думы Вячеслава Володина о внесении поправок в Конституцию относительно участия нижней палаты российского парламента в формировании правительства.
Обновлено в 06:19
Футбол
Анжи — Динамо 1:1
"Анжи" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) в матче 22-го тура чемпионата России. Хозяева открыли счет на 16-й минуте после удара Андреса Понсе.
Обновлено в 08:51
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похвасталась коллекцией обуви
Балерина решила похвастаться коллекцией обуви, ведь ходит она не только на пуантах.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на $1 млн, обменивая поддельные iPhone на настоящие, а после продавая последние.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт
Российский лыжник Большунов занял третье место в марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов стал третьим в гонке классическим стилем на 43 км в рамках марафона Kobberlopet, соревнования прошли в норвежском Сулитьельме.
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами
В Германии задержан подозреваемый в отправке писем с угрозами в адрес правительственных учреждений от имени «Национал-социалистического наступления», передает канал n-tv 5 апреля.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Обновлено в 03:04