Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартирыРБК 14:17

Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе.

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартиры

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