Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартирыРБК 14:17

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
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Ефим Фикс
Если Зеленский так ставит вопрос, то он никогда не воспользуется этой квартирой. Так она и останется подвисшей в воздухе.
— Ефим Фикс, украинский политикURA.Ru 14:29

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