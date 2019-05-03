Политика
Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартирыРБК 14:17
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
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Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком
Грузовик «Урал» совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 «Ласточка».
Обновлено в 05:47
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Политика
Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:53
Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:25
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Пассажирский Boeing-737 упал в реку в США
Пассажирский Boeing-737 потерпел крушение вблизи американского города Джексонвилл (штата Флорида).
Обновлено в 22:54
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено в 06:59
Кино
«Союзмультфильм» оценил идею создать продолжение «Ну, погоди!»
Обновлено в 22:34
Гаджеты
Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня проглотил беспроводной наушник Apple AirPods во время сна, однако устройство продолжило работать внутри желудка мужчины.
Обновлено в 15:44
Футбол
Каррера поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Обновлено в 21:01
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Армия и оружие
КНДР запустила несколько ракет малой дальности
Северная Корея осуществила испытательный запуск нескольких ракет малой дальности.
Обновлено в 22:01
Наука
Древняя стела подтвердила реальное существование библейского царя
Ученые пришли к выводу, что царь Балак, имя которого упоминается на страницах Библии, мог существовать в реальности.
Обновлено в 20:53
Общество
Названы российские города с самым высоким рейтингом счастья
Самым несчастливым городом страны признан Владикавказ - здесь своей жизнью довольны только 63% жителей, следом за ним идет Хабаровск (69%), а также Воронеж, Петрозаводск и Ярославль (по 70%).
Обновлено в 02:17
Политика
Депутат Рады записал видеообращение к Зеленскому
Депутат Верховной рады Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:15
Кино
Звезды «Мстителей 4» поздравили Железного человека
Роберт Дауни мл. опубликовал на своей официальной странице в Instagram видеоролик, запечатлевший его коллег по фильму "Мстители 4: Финал", исполняющих песню "Happy Birthday".
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Наука
В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена
Обновлено 01 мая в 04:51
Армия и оружие
Какие фрегаты станут главными на флоте США, Китая и России
Китай и Россия разрабатывают свои варианты ответа. На какие корабли ставят современные армии, разобралась "Газета.Ru".
Обновлено в 12:20
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
Обновлено в 20:40
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02