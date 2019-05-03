Политика

Власти Крыма назвали Зеленскому условие для посещения своей квартирыРБК 14:17

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует признать Крым российским, для того чтобы воспользоваться своей квартирой в поселке Ливадия на полуострове. Об этом «РИА Новости» заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
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