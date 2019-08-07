Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

с чего всё началось

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1, 5 – 2 млрд руб. Об этом заявил министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов, передает "РИА Новости".

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